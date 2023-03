Campionato Amatori Calcio: lo scontro al vertice finisce in parità, le inseguitrici ne approfittano

Nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C., organizzato dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, il Boys Marinate di Vibo Valentia Marina rimane ancora da solo in testa alla classifica con trenta punti, seguito dalla Vigor Old Boys di Sant’Onofrio ad una lunghezza e più in giù dall’accoppiata Peppe Teti Soverato-Pianopoli Amatori con ventisei.

Giornata interlocutoria quella di sabato scorso con lo scontro al vertice finito in parità con una rete per parte e le inseguitrici che guadagnano di poco terreno; per la cronaca era passata per prima in vantaggio la Vigor Old Boys di Sant’Onofrio con una segnatura di Vincenzo Campitelli, dopo soli cinque minuti dal fischio d’inizio, ma subito dopo per il Boys Marinate di Vibo Marina ha ristabilito le distanze il solito Giovanni Cordiano con una punizione dal limite dell’area, una delle tante perle che può ascrivere al suo palmares personale il funambolico centrocampista vibonese che per tanti anni ha calcato i campi di calcio a livello professionistico.

Il Real Filadelfia sul proprio terreno di gioco torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, risultati insoddisfacenti che avevano creato e non poco qualche malumore in seno alla società. La squadra di mister Bartucca quest’anno aveva allestito un roster tecnicamente di tutto rispetto ed in questa partita ha avuto vita facile contro una Lamezia Golfo largamente rimaneggiata per diversi motivi. Risultato finale sei a due per la squadra di casa, in una partita giocata nonostante tutto, da parte lametina, con grande senso di sportività e di sano agonismo, al cospetto di una formazione che ora, a detta di molti, punta decisamente alla finale regionale di Coppa Calabria del 25 aprile prossimo per avere la possibilità di accedere alle fasi regionali di maggio.

Il Pianopoli Amatori liquida con un perentorio sette a due l’Academy Girifalco e dopo diverse settimane il cronista registra il rientro in formazione di Danilo Fanello a centrocampo, pronto a rinforzare e ricostituire il tandem con il compagno di squadra Rosario Salerno, in una squadra che nell’ultimo periodo aveva dimostrato problemi di gioco, di tenuta atletica e quindi alla fine di risultati. Partita dai toni agonistici elevati invece tra il Borboruso nel Cuore e l’Alchimia Jonica, finisce in parità uno ad uno, una partita spigolosa tra due compagini che in campo non si risparmiano certamente, giocando entrambe a viso aperto, sia in casa che in trasferta, squadre che, è bene ripeterlo, hanno cambiato molto nella loro struttura dall’inizio del campionato, con degli innesti appropriati e di categorie superiori.

Continua il filotto positivo la Casa dello Sport del presidente Francesco Bentivoglio che vincendo due ad uno contro l’Amami Mac 3 di Migliuso, con una doppietta del nuovo arrivato Claudio Calegiuri, attaccante di razza che in attacco ha portato quel qualcosa in più che alla formazione lametina è mancata nelle ultime gare. Turno di riposo invece questa settimana per la Peppe Teti Amatori di Soverato che sabato 25 marzo sul proprio terreno di gioco di Davoli Marina dovrà incontrare il Pianopoli Amatori, mentre nello stesso giorno l’Alchimia Jonica, sul terreno del comunale di Stalettì, se la vedrà con la Vigor Old Boys. Mercoledì 22 marzo p.v. intanto si recupererà la partita Borboruso nel Cuore-Amatori Pianopoli, che era stata rinviata nel mese di gennaio per impraticabiltà di campo dovuta alla neve caduta abbondantemente nella piccola Sila catanzarese.

Tre partite di cartello quindi per la quinta giornata ed il recupero di questo avvincente ed incerto campionato amatori di calcio A.S.C., che potrebbero darci a fine settimana qualche elemento in più per tastare le reali possibilità delle squadre di alta classifica.