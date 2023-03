Campionato amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C., Pianopoli e Boys Marinate in testa

Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C., organizzato dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, la novità sostanziale ed indiscutibile è il cambio al vertice della classifica generale dove l’Amatori Pianopoli, con una partita ancora da recuperare, balza in testa a pari punti con la Boy Marinate di Vibo Valentia Marina, prova evidente di un campionato livellato verso l’alto, dove in una manciata di punti si ritrovano almeno sette squadre, chi con velleità di vittoria finale, chi invece punta decisamente ad un piazzamento play-off e quindi nei fine settimana e domenicalmente assistiamo a tanti scontri al vertice.

Identico copione è andato in scena la settimana scorsa, con il match tra il Real Filadelfia e la Vigor Old Boys e l’altra partita di cartello tra la Boys Marinate e la Peppe Teti. Ma partiamo dall’incontro giocato venerdì sera sul comunale di Migliuso tra l’Amami Mac 3 ed il Pianopoli Amatori, dove la squadra locale, largamente rimaneggiata ha dato del filo da torcere all’attuale capolista, anzi c’è da dire che fino al ventesimo del secondo tempo, la squadra locale di mister Vincenzini era in vantaggio per tre ad uno, costringendo i pianopolitani ad una ardua rimonta, che si materializzava solo all’ultimo minuto con un calcio d’angolo battuto dal capitano Rosario Salerno, con il pallone intercettato di testa nell’area piccola da Paolo Fiorentino che deviava la palla in rete inchiodando il risultato finale sul quattro a tre per la squadra ospite .

A Stalettì invece l’Alchimia Jonica, non incontrava eccessive difficoltà per infliggere un severo sette a due ad un Accademy Girifalco, con il bomber Saverio Agresta, come al solito, sugli scudi a fare da mattatore in campo segnando quattro reti di pregevole fattura, ma come andiamo a dire da più tempo, è tutta la squadra che macina gioco, convince ed ha elementi sicuramente di un valore tecnico elevato che gli consentono di giocare attualmente alla pari con tutte le formazioni del girone.

A Vibo Marina, sull’erba in sintetico del Marzano, il Boys Marinate ha avuto vita dura contro la Peppe Teti, una partita dove sostanzialmente il risultato di parità uno ad uno può ritenersi giusto, ma dove la squadra di Soverato può recriminare a fine gara per qualche assenza importante di troppo e per i tanti infortunati in corso di gioco, che ha costretto mister Andreas Proto a rivoluzionare e cambiare in corsa i piani tattici che certamente non erano quelli di accontentarsi di un pareggio, prova evidente è il fatto che per tutto l’arco della partita, nonostante tutto, ha cercato di imporre il proprio gioco.

Il Borboruso nel Cuore va a vincere sul rettangolo di Pianopoli contro la Lamezia Golfo, partita praticamente equilibrata, dove la quadra silana ha avuto la meglio al trentesimo del secondo tempo con il nuovo acquisto del mercato invernale il bomber classe 87 Tark Thaer, che è stata la vera spina nel fianco della difesa lametina, mettendo in difficoltà per le sue doti tecniche e di velocità la retroguardia di casa del duo Nicolazzo-Fazio. Dulcis in fundo la partita più attesa, al comunale di Filadelfia si confrontavano la squadra locale del Real e la Vigor Old Boys di Sant’Onofrio, non fosse altro perché è ritenuto un derby a tutti gli effetti, tra due squadre che distano l’una dall’altra ad un tiro di schioppo e dove la sana rivalità sportiva tra loro la fa da padrone.

C’è da dire che la Vigor Old Boys già dal secondo minuto del primo tempo è rimasta in campo in dieci uomini, in quanto il proprio portiere Guglielmo Marcello veniva espulso, reo d’aver toccato con le mani la palla fuori dall’area di rigore, considerando dall’arbitro la situazione generale come una chiara azione da rete in favore della squadra di mister Bartucca e passibile quindi della massima punizione. Una partita nonostante qualche nervosismo finale, sostanzialmente corretta, come si conviene allo stile ed al comportamento degli atleti in campo in un campionato, quello amatori, dove i valori sono e devono essere quelli del sano agonismo.

Tre a zero il risultato finale a favore del Real, ma anche in questo incontro la Vigor Old Boys si è rivelata squadra ben messa in campo, compatta ed atleticamente preparata, che nonostante l’inferiorità numerica ha cercato di giocare a viso aperto la sua onesta partita, di contro per il Filadelfia era essenziale vincere per rimanere agganciati al treno della speranza e di avvicinarsi maggiormente al vertice della classifica, dopo aver perso tanti punti, alcuni anche banalmente, nel corso della prima parte del campionato.

Si riparte sabato con due incontri di cartello su tutti gli altri, Peppe Teti- Alchimia Jonica e soprattutto lo scontro al vertice tra Pianopoli Amatori- Boys Marinate, in un campionato che si sta facendo ogni settimana più avvincente e combattuto.