Campionato amatori di calcio, Boys Marinate balza da sola in vetta alla classifica

Alla fine della seconda giornata del girone di ritorno del campionato amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C., organizzato dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, la Boys Marinate balza da sola in vetta alla classifica, avendo avuto la meglio ed infliggendo una sonora manita, all’Amatori Pianopoli, che ricordiamo ha sempre una partita da recuperare contro il Borboruso nel cuore, nel big match disputatosi sabato sera sul sintetico del Pino Catania.

L’incontro terminato con il punteggio di cinque a zero per i ragazzi di capitan Giovanni Cordiano ha messo in evidenza, se mai ce ne fosse bisogno, una preparazione fisica-atletica ragguardevole della squadra vibonese, rispetto alla squadra di casa apparsa troppo lenta nell’impostazione, nei movimenti, incapace di dettare i tempi di gioco ed approfittare quindi del fattore campo per avere la meglio sugli avversari.

A nostro avviso troppo pesante il passivo per la squadra pianopolitana, dove un mea culpa lo deve recitare anche l’estremo difensore di casa Antonio Pitagora, certamente in serata poco felice, ma nonostante la squadra vibonese ha meritato ampiamente di vincere la partita in virtù di un gioco lineare, concreto, senza fronzoli, con una difesa ed un centrocampo da squadra di categoria, con la mezzala destra Santino Sturniolo, autore di una tripletta ed a completare l’incontro, la ciliegina sulla torta, con una rete ad opera di Michele Mondello, direttamente da calcio d’angolo con una insidiosa traiettoria a rientrare.

La Mac 3 Amami, opposta alla locale formazione, riesce ad espugnare nei minuti finali della gara lo stadio comunale di Borboruso, mettendo in serie difficoltà il team della pre-sila catanzarese per quanto riguarda i risultati, infatti la squadra del presidente Pino Bonacci ormai dal dieci dicembre, ultima vittoria contro la Peppe Teti fuori casa, non riesce più a far punti, scivolando sempre più nelle zone basse della classifica.

La Vigor Old Boys in casa contro la Lamezia Golfo invece liquida la questione con un perentorio sei ad uno, sugli scudi il duo Fragalà-Priamo, autori entrambi di una doppietta che consentono alla formazione di Sant’Onofrio di rimanere ad una incollatura dalla capolista.

Già dai primissimi minuti la squadra di Peppe Dileo, più concentrata e motivata sull’incontro, si portava perentoriamente in vantaggio con tre gol di scarto sull’avversaria, a dimostrazione di una formazione costruita tassello su tassello per recitare un ruolo di primissimo piano in questo campionato, potendo disporre in campo di elementi di qualità e di primissimo ordine.

Il Real Filadelfia invece impatta contro la Casa dello Sport di Lamezia Terme, un pareggio per uno ad uno, la squadra di mister Bartucca dopo aver condotto in vantaggio la gara fino a dieci minuti dalla fine dell’incontro, avendo segnato nel primo tempo con una rete di Antonio Caruso, si faceva sorprendere e raggiungere da una rete segnata di testa da Giuseppe Lucchino, sugli sviluppi di un calcio piazzato, entrato in campo pochi minuti prima.

Una gara ben giocata da entrambe le squadre, che hanno cercato in tutti i modi la vittoria per rilanciarsi in classifica, ma abbiamo notato da cronisti qualche nervosismo di troppo in campo e sulle panchine che forse poteva essere evitato. Dulcis in fundo la partita più attesa, il derby dello Jonio a Davoli Marina tra la Peppe Teti amatori e l’Alchimia Jonica del presidente Giuseppe Romano, che ha visto uscire vittoriosa alla fine degli ottanta minuti di gioco regolamentari per uno a zero la squadra di Soverato, in un derby che come tutti i derby che si rispettano, ha palesato una partita giocata con grinta ed agonismo da entrambi i fronti, su un terreno a dire il vero al limite della praticabilità, con poche occasioni da rete e quelle pochissime occasioni procurate non si sono concretizzate perché banalmente sprecate per imprecisione degli attaccanti sotto porta o per colpa del fondo del terreno di gioco.

Sabato prossimo terza giornata di ritorno del campionato, spicca su tutte la partita di cartello tra l’Alchimia Jonica ed il Pianopoli amatori, scontro che forse potrà decidere le reali possibilità per la squadra di mister Salvatore Umbrello di entrare nelle formazioni che aspirano alla zona play-off e nel contempo e di converso per la squadra dell’interland lametino di mister Pietro De Sensi, di scrollarsi di dosso con una vittoria o con un risultato positivo la battuta di arresto subita in casa sabato sera e quindi tastare il polso ad una formazione in difficoltà, per riuscire a capire se il brutto capitombolo ha lasciato contraccolpi psicologici all’interno del gruppo, che da sempre sembra essere un team coeso e compatto.