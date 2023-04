“Capire l’intelligenza artificiale”: incontro online per scoprire il mondo dell’IA

Al via gli eventi dell’Academy di Essere&Pensiero. Il prof. Francesco Pungitore condividerà la sua esperienza, in diretta il prossimo 30 aprile

Il 30 aprile, al via gli eventi dell’Academy di “Essere&Pensiero” con l’incontro online “Capire l’intelligenza artificiale – Livello base”. Tenuto dal prof. Francesco Pungitore, giornalista, scrittore e autore del saggio di successo “Metafisica dell’intelligenza artificiale” (invitato all’imminente Salone del Libro di Torino, su segnalazione della redazione de “ilmiolibro.it”), il meet si svolgerà nel tardo pomeriggio, dalle 17:30 alle 19:30, su piattaforma Google e promette di offrire una panoramica completa ed accessibile sull’IA e le sue applicazioni.

Con un approccio divulgativo e una comunicazione semplice, il prof. Pungitore guiderà i partecipanti attraverso una prima parte introduttiva sull’IA, illustrando le basi teoriche e le principali applicazioni. La seconda parte del corso sarà dedicata alla pratica, con focus su come scrivere prompt, utilizzare ChatGPT per creare contenuti e impiegare l’IA nella generazione di immagini.

Il seminario è rivolto a studenti, insegnanti, professionisti e imprenditori, ma anche a chiunque sia interessato a scoprire come l’IA stia rivoluzionando il nostro modo di vivere e lavorare. Gli studenti apprenderanno come implementare l’IA nei loro studi, gli insegnanti come utilizzarla nelle attività didattiche e gli imprenditori come ottimizzare i processi aziendali.

Le iscrizioni sono già aperte e vanno formalizzate entro il 29 aprile al seguente link: https://www.esserepensiero.it/argomenti/approfondimenti/academy/. Gli iscritti riceveranno anche una card Academy Essere&Pensiero che darà diritto a sconti del 50% sulle iniziative in presenza organizzate con il prof. Pungitore nei prossimi mesi.

Un’occasione imperdibile, dunque, per entrare in contatto con un esperto del settore e ampliare le proprie conoscenze sull’Intelligenza Artificiale. “Capire l’intelligenza artificiale – Livello base” rappresenta una porta d’accesso al mondo dell’IA e una grande opportunità per coloro che desiderano essere parte attiva della rivoluzione tecnologica in atto.