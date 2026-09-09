Carabinieri, il capitano Perrone alla compagnia di Soveria Mannelli. Il tenente Coccia alla guida del Noe

Il Tenente Alessandro Coccia lascia il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato per iniziare la nuova esperienza professionale e lavorativa, quale Comandante del Nucleo Operativo Ecologico del capoluogo. In questi due anni, trascorsi al servizio della collettività di Soverato e dintorni, il Tenente Coccia si è distinto per i numerosi risultati conseguiti, unitamente ai suoi collaboratori, nel contrasto alla criminalità comune e organizzata.

Ha capeggiato i principali servizi di ordine e sicurezza pubblica della città, contribuendo a dare seguito agli indirizzi del Comando Provinciale di Catanzaro nel monitoraggio di frequenti fenomeni connessi alla movida giovanile e alla circolazione di sostanze stupefacenti.

Il Capitano Fulvio Perrone assume il Comando della Compagnia Carabinieri di Soveria Mannelli. 40enne, originario di Messina, ha intrapreso la carriera militare nel 2010, frequentando la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze e successivamente il 1° “Corso Applicativo Biennale per Ufficiali del Ruolo Normale” presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Laureato in Giurisprudenza ed in Scienze Politiche, indirizzo “Operatore della sicurezza sociale”, successivamente ha conseguito il Master di I° livello in “Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo”. Da sottufficiale è stato Comandante della Stazione Carabinieri di Delianuova (RC).

Transitato nel ruolo Ufficiali, nel 2020 stato destinato al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modugno (BA). Dal 2023, ha poi assunto l’incarico di Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, dove nell’ultimo anno ha anche retto, in sede vacante, il comando del Reparto Operativo.