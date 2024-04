Carlo Tansi sui social: “Ho una brutta malattia”

Carlo Tansi, figura di spicco nella politica calabrese e leader del Movimento Tesoro Calabria, ha recentemente annunciato su Facebook di essere affetto da una grave malattia.

Le sue parole, cariche di determinazione e speranza, hanno suscitato un’ondata di solidarietà e sostegno da parte della comunità locale.

In un post emotivo, Tansi ha dichiarato: “Ho una brutta malattia. Confido in Dio, nella scienza e nelle mie forze per uscirne fuori”. Queste parole, pregne di fiducia e resilienza, riflettono lo spirito combattivo di un uomo che ha dedicato la sua vita alla tutela della Calabria e dei suoi cittadini.

Il notevole impegno di Tansi per la protezione dell’ambiente emerge anche dalle sue parole successive: “Una malattia forse causata dall’inquinamento della nostra Terra. Il nostro Paradiso, avvelenato da gente senza scrupoli contro cui ho lottato da una vita con tutte le mie forze”.