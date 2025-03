Catanzaro, il cordoglio del sindaco Fiorita per la scomparsa di Franco Frontera

Nota del sindaco Nicola Fiorita: “Il professore Franco Frontera è stato una personalità importante per la città di Catanzaro non solo in campo medico, ma anche in quello sociale e sportivo, essendo stato tra le altre cose dirigente e azionista dell’Unione Sportiva ai tempi della serie A”.

“Ma il suo più grande capolavoro è stato il Sant’Anna Hospital che ha portato a livelli altissimi di eccellenza, soprattutto in materia di cardiochirurgia, creando posti di lavoro qualificati e un notevole indotto”.

“Nel suo ricordo – conclude il sindaco Fiorita – occorre tutti impegnarsi perché il Sant’Anna Hospital torni a splendere nel panorama sanitario della Calabria, superando tutti gli ostacoli che ancora oggi ne frenano la ripresa delle attività”.