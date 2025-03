Andrea Mammoli a Soverato e Montepaone: una giornata tra allenamenti, racconti e passione per il bodybuilding

Evento speciale con l’atleta IFBB Pro: sessioni di allenamento, seminari e un bagno di folla tra i fan

Una giornata all’insegna del fitness, della motivazione e del contatto diretto con uno dei protagonisti più affermati del panorama italiano del bodybuilding: domenica 30 marzo, Soverato ha accolto Andrea Mammoli, atleta IFBB Classic Physique Pro e qualificato per Mr. Olympia 2025, in un evento che ha lasciato il segno.

L’iniziativa, organizzata da Flex Gym in collaborazione con Naturium – Cibo & Natura, ha offerto agli appassionati un programma ricco di appuntamenti: allenamenti esclusivi, momenti di confronto, racconti personali e riflessioni sul mondo della nutrizione sportiva.

La giornata è iniziata nella palestra Flex Gym con un allenamento a porte chiuse, riservato a un ristretto gruppo di partecipanti. Subito dopo, Mammoli si è recato presso il centro Naturium, dove ha incontrato i fan, concesso interviste e foto, e partecipato a un momento conviviale con spuntini proteici offerti a tutti i presenti.

Nel pomeriggio, il culmine dell’evento: un seminario gratuito in palestra aperto al pubblico, durante il quale Mammoli ha raccontato la sua storia, condiviso consigli su allenamento e alimentazione, e risposto alle numerose domande degli appassionati. A chiudere l’incontro, foto ricordo e autografi.

Durante l’evento, Andrea Mammoli ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, partendo da un’adolescenza segnata dall’insoddisfazione per il proprio corpo, fino al raggiungimento del sogno di qualificarsi per Mr. Olympia.

Dopo una prima gara senza risultati nel 2018, arrivarono i successi del 2019, la conquista della Pro Card nel 2021 – che lo rese il più giovane IFBB Classic Physique Pro d’Italia – e, nel 2024, il ritorno alle competizioni dopo una lunga pausa.

“Ho gareggiato a Budapest, in Germania, a Toronto… ma la qualificazione non arrivava. Volevo fermarmi. Poi ho puntato tutto su una gara a Milano, davanti alla mia gente: e lì è arrivato il biglietto per Las Vegas”.

L’evento ha rappresentato non solo un’occasione per vedere da vicino un atleta di livello internazionale, ma anche un momento di ispirazione, in cui la storia di Mammoli ha toccato il cuore di molti presenti. Determinazione, sacrificio, resilienza: il messaggio che il campione ha lasciato al pubblico va ben oltre il mondo del bodybuilding.

Una giornata speciale, che ha unito sport, benessere e passione, lasciando in chi c’era il ricordo di un’esperienza autentica.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato un campione come Andrea Mammoli – ha dichiarato Giovanni Sgrò, fondatore del progetto culturale Naturium – perché crediamo nel valore educativo dello sport e nella forza ispiratrice di chi, come lui, ha trasformato la propria passione in un esempio di determinazione e crescita personale. Naturium nasce proprio con questo spirito: promuovere uno stile di vita sano e consapevole, che unisca alimentazione naturale, benessere fisico e cultura, offrendo alla comunità momenti di riflessione, formazione e condivisione”.