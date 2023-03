Catanzaro in festa. È Serie B!

Da maggio 2006 a marzo 2023. 17 anni dopo. Oggi, 19 marzo 2023, è un giorno storico per la Catanzaro calcistica. Oggi, 19 marzo 2023, il Catanzaro ha conquistato ufficialmente la Serie B. Dalle ore 16.23 di oggi, 19 marzo 2023, il Catanzaro è nuovamente in Serie B, a 17 anni dall’ultima volta.

Esultano gli oltre 7 mila dell’Arechi di Salerno, stadio scelto per il match giocato in casa della Gelbison (che di solito gioca ad Agropoli). In Campania è 0-2. Chi la decide? Sempre lui, Pietro Iemmello, fantastico rifinitore di una squadra perfetta, che ha monopolizzato il girone C di Serie C distanziando nettamente un’altra corazzata come il Crotone. Nel finale poi la festa esplode con il raddoppio di Brignola in pieno recupero.

“Ci sono voluti 18 anni per vivere una giornata come quella che stiamo vivendo oggi, il CATANZARO torna (finalmente) in Serie B! Una storia, quella giallorossa, fatta di passione ed entusiasmo contagioso, che si respira anche nella nostra Soverato”.

“Voglio ringraziare innanzitutto la famiglia Noto, che ancora una volta ha dimostrato serietà e lungimiranza, oltre che grande determinazione per raggiungere uno “storico” traguardo. Ringrazio, da tifoso, tutta la squadra e il mister per averci regalato una serie di partite oltre che vincenti, godibili per chi ama il calcio”.

“Infine, un lungo, infinito abbraccio a tutti i “tifosi giallorossi” di Catanzaro, di tutta la provincia e soprattutto ai tanti appassionati della nostra città, con cui stiamo festeggiando allo stadio Arechi di Salerno.

Lo sport è festa, gioia e aggregazione! Forza Catanzaro! Che sia l’inizio di tante altre soddisfazioni”. Lo dichiara il sindaco di Soverato, Daniele Vacca.