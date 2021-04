Catanzaro – Tutti pazzi per il Bike Rent

Passeggiare in bicicletta in città è finalmente realtà. L’Amc Spa, di concerto con l’Amministrazione comunale, ha attivato da qualche giorno il servizio di noleggio delle bici elettriche a pedalata assistita.

Gli utenti stanno dimostrando di apprezzare il bike rent, trovando le bici maneggevoli e pratiche, un ottimo mezzo per muoversi in centro e non solo. In molti stanno utilizzando la modalità di prenotazione on line delle biciclette, attraverso l’app scaricabile dal sito aziendale, www.amcspa.it.

Il progetto è un importante tassello sull’idea di rendere il capoluogo sempre più ecosostenibile.

Inoltre, quando l’emergenza pandemica sarà ridimensionata, si prevede di organizzare tour alla scoperta di Catanzaro in bici, di giorno ma anche in notturna.

Le bike sono trenta e il punto di noleggio è stato momentaneamente predisposto nella stazione funicolare di Piazza Roma, dove i mezzi possono essere prenotati, presi e consegnati dopo l’uso.

Il prezzo delle bike è di 3 euro per la prima ora e di 2 euro per ogni ora successiva o frazione di ore.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 20. E’ utilizzabile da tutti gli utenti a partire dai 18 anni di età.

Il noleggio è gestito dall’Amc. Personale appositamente formato fornisce ogni informazione all’utenza e provvede all’igienizzazione dei mezzi dopo ogni utilizzo, nel pieno rispetto della normativa vigente. Le bike sono dotate di un sistema di geolocalizzazione e di sicurezza per evitare furto e manomissioni dei mezzi.