Catanzaro Village e il video concerto di Enzo Principe

Un “colossal” di libere emozioni. nel giorno della Santa Pasqua condivisa on-line con encomiabile successo raccolto da volenterosi professionisti sempre piu’ motivati nel coinvolgere anche il pubblico oltre confine.

Un gesto solidale, non mollare mai e sconfiggere le paure del contagio da Covid-19. Enzo Principe il noto Artista che da Catanzaro condivide da cuore a cuore una storica live streaming. Tutto pronto e con meticolosita’ dati I numetosi messaggi scritti dei fans tra musica e canzoni, su piattaforme digitali unificate partendo da Facebook fino a YouTube. Il team tecnico ha divulgato con necessaria competenza il gran concerto, intrattenendo tutti gli appassionati per 2 ore, dalle 16 del 4 aprile 2021, una data importante nella carriera di un inarrestabile cantautore.

Esperimento ben riuscito, ma affidato all, entusiasmo di una regia di base egregiamente diretta dal videografo Danilo Scalise. in seguito sviluppata e resa fruibile anche su Catanzaro Village e Musicantiqua, fino ad arrivare “spedita” sul canale YouTube alla voce Exence Live.

Lo studio, la ricerca, il meglio che si possa avere quando l’insieme della arti impugnano la condizione di difficolta’ sociale ma non “social”, questa l’ espressione impressa dalla conduttrice Valentina Vono che ha ben gestito il collegamento con regia e produzione firmata dal musicista e podcaster John Nisticò.

Si vuole dare tanto con gli stimoli di una tecnologia all’ avanguardia, disponibile da tempo e accessibile con la mera volontà di praticare la tanto decantata “coesione sociale”.

Nei fatti registrati e disponibili sulle piattaforme citate in questo ambito ricreativo, partendo dalla Citta’ capoluogo di Regione, si scorge sempre piu’, il senso di un netto cambiamento ed evoluzione della nostra generazione artistica.

La facile presa del podcasting e’ una scelta obbligata, dalle fonti ai destinatari che non possono impedirne i relativi avvenimenti. In attesa che dal Ministero dei Beni Culturali ci giungano segnali diretti al rinnovamento della storia, i combattenti spianano la strada alla “dolce vita” di una terra tutta da scoprire come la nostra Calabria.

Indimenticabili gli sguardi profondi e di Enzo Principe, sia il pubblico che la critica hanno espresso i “like” della buona riuscita. The Show Must Go On sulle preferite note di colui che oggi festeggia l’ onomastico, tra il talento e nelle sue corde alla Baglioni, auguri “Principe” Enzo, perche’ nel canto si conservi il tuo limpido “bagliore”. by John Nisticò Presidente Exence Live.