Catturato in Belgio latitante albanese, Il suo nome appare in un’inchiesta della Dda di Catanzaro

Il superlatitante albanese Ilir Pere, noto come Nikolaos Liarakos, è stato catturato in Belgio e dovrà scontare 28 anni di reclusione in Italia. Il suo nome appare nell’inchiesta “Gentleman2” della Dda di Catanzaro contro la ‘ndrangheta nella Sibaritide, coinvolto nel narcotraffico e in chiari rapporti con le famiglie Abbruzzese-Forastefano. Liarakos aveva negoziato l’approvvigionamento di armi e munizioni, scambiando foto di armi con Claudio Franco Cardamone, rivelando il carattere armato dell’organizzazione criminale.