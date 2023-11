Chi ha inventato la roulette online? Ecco alcune curiosità storiche

Nell’era digitale tutto è veloce e sempre a portata di mano, letteralmente, grazie agli smartphone e non ci stupisce affatto che basti un click per raggiungere dimensioni che un tempo avrebbero richiesto molto più tempo, come nel caso dei giochi di carte, della roulette e delle slot. Non solo, oggi è possibile fare una puntata sui giochi di casinò online live streaming in diretta di Betfair con un vero croupier, ma dietro ogni esperienza ludica si nasconde sempre una storia dettagliata: ecco alcune curiosità sulla roulette online.

Chi ha inventato la roulette?

Questa è la domanda corretta da porsi, perché le teorie più acclamate che riguardano l’invenzione di questo gioco sono due.

La più famosa tira in ballo come protagonista il filosofo matematico Blaise Pascal, che inventò la roulette cercando di fare un esperimento che dimostrasse il moto perpetuo, ma la sua passione per il gioco ebbe la meglio.

La seconda teoria riguarda le testimonianze che raccontano dei primi casinò ad avere questo gioco nelle sale, in questo caso di tratta dei casinò francesi del 18° secolo, in particolare della sala da gioco di Bordeaux.

Tornando ancora più indietro nel tempo scopriamo che già all’epoca dell’antica Grecia i soldati giocavano posizionando uno scudo in orizzontale facendo girare una freccia. Nell’antica Roma questa roulette primordiale assumeva già una forma più dettagliata e veniva costruita con una ruota di carro. Ecco spiegate anche le ragioni di molti giochi di casinò online dedicati alla cultura ellenica e latina, che hanno ispirato numerose grafiche delle roulette ma anche delle slot digitali.

Prima dell’invenzione della roulette online ci sono tantissime curiosità che hanno accompagnato la storia di questo gioco, scopriamo quali sono.

Curiosità e simbologia della roulette digitale

Una delle curiosità più famose è che la roulette è considerata il gioco del diavolo, questo perché la somma dei 37 numeri presenti sul tabellone danno come risultato 666, che nella cabala rappresenta simbolicamente il numero di Satana.

In realtà, l’inventore della roulette (Pascal) era un fermo sostenitore del Cristianesimo, tanto da scommettere su Dio nella sua indagine filosofica della metafisica.

Durante il proibizionismo quando le forze dell’ordine irrompevano nelle sale da gioco in America, molti giocatori mangiavano le fiches per eliminare le prove, oggi, sono tantissimi i giochi di casinò online ispirati a quel periodo per grafiche e storytelling.

La prima roulette online

Prima di arrivare su Internet la roulette digitale è stata un gioco molto diffuso nel formato dei cabinati Arcade, soltanto verso la fine del 20° secolo è apparsa nelle prime piattaforme di casinò online. Il primo sito in assoluto ad avere la roulette online è stato The Gaming Club di Microgaming, attivato nel 1994.

La diretta streaming delle roulette virtuali sempre più reali

Oggi, la roulette casinò in diretta live streaming su Betfair offre la possibilità a tutti i giocatori di giocare con un vero croupier dal vivo, a dimostrazione di un cambio di direzione dei giochi virtuali, che stanno diventando sempre più reali per garantire ai giocatori un’esperienza di gioco più autentica e vicina a quella dei casinò tradizionali.