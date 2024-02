Chiaravalle, alle docenti dell’IIS “E. Ferrari” il National Quality Label e l’European Quality Label 

Premiati i progetti eTwinning svolti nell’anno scolastico 2022/23

Le professoresse Lorena Gullà e Valentina Fera, docenti di lingue straniere presso il Liceo Linguistico e lo Scientifico, dell’IIS “E. Ferrari” di Chiaravalle Centrale sono state premiate con il National Quality Label e l’European Quality Label per i progetti eTwinning realizzati nell’anno scolastico 2022/23.

Si tratta di un riconoscimento importante per le due docenti e per l’IIS Ferrari, che si conferma all’avanguardia nello studio delle lingue e nelle relazioni internazionali tra scuole.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha inviato a tutte le scuole calabresi una comunicazione speciale, elogiando i docenti calabresi premiati con il Certificato di Qualità Nazionale e il Certificato di Qualità Europeo grazie ai loro progetti eTwinning. In questa nota, il Ministero si congratula con i vincitori, evidenziando il contributo significativo che hanno apportato alla qualità dell’istruzione nella regione.

L’elenco dei progetti vincenti è stato pubblicato nella sezione del sito USR dedicata all’eTwinning/Erasmus+, riconoscendo e celebrando l’impegno e la creatività degli insegnanti coinvolti nei progetti eTwinning. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza delle iniziative di internazionalizzazione nel contesto educativo e conferma la validità delle pratiche innovative adottate dall’IIS Ferrari.

Il dirigente scolastico Fabio Guarna ha così commentato: “Il successo delle professoresse Gullà e Fera è motivo di vanto per l’intera comunità scolastica di Chiaravalle Centrale e un esempio di come la passione per l’insegnamento possa trasformare le esperienze educative, preparando gli studenti a un futuro globale e interconnesso.”

La community eTwinning è la più grande in Europa tra gli insegnanti impegnati in progetti collaborativi tra le scuole, rappresenta un importante pilastro nell’ambito dell’innovazione didattica. Fondato nel 2005 dalla Commissione Europea, eTwinning fa parte delle azioni del Programma Erasmus+ 2021-2027, promuovendo l’utilizzo delle tecnologie online per coinvolgere docenti e studenti in una didattica innovativa basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione in un contesto multiculturale. Questa iniziativa apre le porte dell’istruzione a una prospettiva internazionale, arricchendo l’esperienza educativa di docenti e studenti.

Le professoresse Gullà e Fera si sono distinte per l’eccezionale impegno e la professionalità dimostrati nel coordinamento e nella realizzazione di progetti eTwinning di alta qualità. La loro dedizione all’insegnamento è ammirevole e denota una profonda passione per l’istituzione scolastica e, più in generale, per la formazione delle giovani menti.

Il National Quality Label e l’European Quality Label conferiti sono un riconoscimento ufficiale della qualità e dell’eccellenza raggiunte nei progetti eTwinning, attestando la rilevanza e l’impatto positivo delle iniziative condotte dalle docenti presso gli istituti di Chiaravalle Centrale.

L’Istituto desidera esprimere la sua gratitudine e congratularsi con le professoresse Fera e Gullà per il loro straordinario contributo all’innovazione didattica e per aver reso possibile una formazione più ricca e stimolante per gli studenti.

Il successo ottenuto rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica e sottolinea il costante impegno dell’Istituto nei confronti dell’eccellenza educativa e dell’apertura internazionale.