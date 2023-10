Chiaravalle Centrale, i Normanni spiegati dalla professoressa Mariarosaria Salerno

La docente Unical relatrice del convegno proposto presso il Liceo Scientifico nell’ambito della settimana di rievocazioni storiche

Il Liceo Scientifico di Chiaravalle Centrale, che fa capo all’IIS “Enzo Ferrari”, ha ospitato il convegno su “I Normanni nel Medioevo europeo”. L’evento, di notevole risonanza culturale, rientra nel programma dell’annuale settimana di rievocazioni storiche organizzate dall’amministrazione comunale con il patrocinio del Ministero della Cultura.

La relazione centrale è stata tenuta dalla professoressa Mariarosaria Salerno, docente di Storia Medievale dell’Università della Calabria e già referente scientifica Unical del progetto strategico dell’École française de Rome “Pax normanna. Conquérir, pacifier, gouverner dans les mondes normands, IXe-XIIe s.” (con l’Università di Nantes e l’Università di Caen). La sua articolata, competente e ricca presentazione del periodo storico normanno è stata introdotta da una serie di saluti da parte delle autorità locali e scolastiche: il dirigente Fabio Guarna, il consigliere comunale delegato al Turismo, Gianfranco Corrado, la professoressa Lorena Gullà, che ha moderato, e la professoressa Maria Luca.

Quest’ultima, in particolare, in qualità di docente di Storia e Filosofia del “Ferrari”, ha svolto un ruolo chiave nella preparazione degli studenti delle terze classi del Liceo, che hanno esposto studi e ricerche sulle tracce storiche dei Normanni nel territorio delle Preserre catanzaresi e nelle vicine Serre vibonesi.

Il prof. Francesco Pungitore, docente di Filosofia, in un messaggio registrato, ha sottolineato l’importanza del progetto promosso dall’amministrazione comunale di Chiaravalle, non solo per la sua rilevanza culturale ma anche per la sua capacità di coinvolgere attivamente i giovani e per il suo potenziale nel destagionalizzare il turismo, attirando interesse e visitatori a Chiaravalle al di fuori del classico periodo estivo. Sabato e domenica, ad esempio, ci saranno cortei, eventi ludici e gastronomici, per le strade della città.

La vivace partecipazione degli studenti, con domande e interventi, ha segnato la giornata, rendendo l’evento di oggi non solo un successo didattico ma anche un momento di importante interazione.

Merito all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Donato, che ormai da anni ha creduto e investito in questo progetto, portandolo oggi a ottenere il patrocinio del Ministero della Cultura, simbolo dell’importanza e della qualità raggiunte della manifestazione.