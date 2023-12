Chiaravalle Centrale, il sindaco: “Trasversale delle Serre, passo significativo”

Domenico Donato ringrazia l’Anas dopo la pubblicazione del bando di gara per il Lotto “Gagliato-Soverato” e plaude all’impegno di amministrazioni locali e cittadini

“Un passo significativo per tutta la Calabria Media”. Lo afferma con orgoglio il sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato, commentando l’avanzamento dei lavori della Trasversale delle Serre. “La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di gara per il Lotto Gagliato-Soverato è frutto dell’impegno dell’Anas e anche delle amministrazioni locali e dei cittadini per la loro attenzione costante sul completamento di quest’opera strategica” sottolinea Donato. “

Un investimento importante per tutto il nostro territorio” il commento del primo cittadino di Chiaravalle, a proposito dei 521 milioni di euro previsti per l’intera opera, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“La nuova infrastruttura, estendendosi per 56 km, connetterà l’Autostrada A2 del Mediterraneo con la statale 106 Ionica attraverso l’Altopiano delle Serre Calabre, garantendo una riduzione significativa dei tempi di viaggio e un aumento degli standard di sicurezza stradale – conclude Donato. – Ma soprattutto fungerà da traino per il rilancio economico e turistico di questi territori che subiscono da anni spopolamento e perdita di servizi. Un obiettivo di crescita e una auspicata svolta sui quali ci siamo da sempre impegnati con la mia amministrazione comunale”.