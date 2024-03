Chiaravalle Centrale, l’IIS “E. Ferrari” alle finali nazionali delle Olimpiadi di Economia e Finanza

Brillanti risultati per gli alunni Cosimo Cavallaro e Silvia Montesano. La soddisfazione del dirigente Guarna

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Ferrari” di Chiaravalle Centrale ha raggiunto un significativo traguardo nelle Olimpiadi di Economia e Finanza, ottenendo un posto di rilievo che lo porta alla fase nazionale del concorso. Nei giorni 20, 21 e 22 marzo si sono svolte in tutta Italia le competizioni regionali delle Olimpiadi di economia e Finanza.

L’Istituto vi ha preso parte sia per la categoria junior che per la categoria senior. Alla competizione hanno partecipato gli alunni Cosimo Cavallaro per la sezione junior, iscritto al secondo anno dell’indirizzo biochimico, e Silvia Montesano per la sezione senior, iscritta al quarto anno del liceo scientifico.

Dopo un periodo di formazione, entrambi, con immensa soddisfazione, hanno ottenuto un ottimo risultato, posizionandosi per la categoria junior al primo posto e al secondo per la categoria senior nella graduatoria regionale, mentre hanno guadagnato il secondo e terzo posto nella graduatoria nazionale per miglior punteggio in minor tempo. Nei giorni 9 e 10 maggio si svolgerà la competizione finale a Milano in cui l’IIS “E. Ferrari” si contenderà con le altre regioni il primato nazionale.

I Campionati Italiani di Economia e Finanza sono promossi dal Ministero dell’istruzione e del merito in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. La partecipazione degli studenti al concorso ha avuto come principali obiettivi quello di approfondire tematiche di carattere economico-finanziario, utili per la formazione di cittadini consapevoli del ruolo della finanza nell’economia ma anche per i futuri percorsi universitari. In questa direzione, su impulso del dirigente scolastico, prof. Fabio Guarna, l’IIS “Ferrari” ha proposto ai suoi studenti una serie di iniziative formative di approfondimento, curate dalla docente di discipline giuridiche Lina Quaranta.

L’edizione 2024 delle Olimpiadi è incentrata su due aree tematiche: una sull’economia reale, con riferimento a Pil, progresso tecnologico e suoi effetti sulla crescita economica, reddito, economia e ambiente; l’altra di natura finanziaria, con riferimento a mercati finanziari, banche e cripto-attività.

Queste attività si inseriscono molto bene nell’offerta formativa dell’istituto, poiché lo studio del Diritto e dell’economia occupa un ruolo importante nella formazione giuridico-economica degli studenti. Imparare fin da ragazzi a gestire le proprie scelte, studiando i sistemi che governano lo Stato, a partire dalla nostra Costituzione, consente alle nuove generazioni di partecipare alla vita sociale e lavorativa in modo più consapevole.

L’economia ci insegna un metodo per ragionare e una profonda capacità di analisi e ci dà anche gli strumenti per comprendere l’attualità e affrontare i diversi aspetti della vita quotidiana. Le olimpiadi prevedono la partecipazione degli alunni delle scuole superiori di secondo grado, dividendosi in due categorie di concorrenti: la categoria junior per le prime e seconde classi e la categoria senior per le terze, quarte e quinte classi.

Il dirigente scolastico, Fabio Guarna, ha dichiarato: “Il risultato ottenuto riflette non solo l’acume e la dedizione dei nostri studenti ma anche l’importanza di un approccio formativo che integra le sfide dell’economia con i principi del diritto. Questi risultati sono il frutto di un’educazione che valuta criticamente le dinamiche finanziarie e legali, preparando i giovani a diventare protagonisti consapevoli nel tessuto socio-economico. Questi successi riaffermano il nostro impegno verso una formazione che equipaggi gli studenti con gli strumenti per influenzare positivamente un mondo in continua evoluzione”.