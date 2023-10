Chiaravalle Centrale, l’IIS Enzo Ferrari si immerge nel mondo della scienza

Gli studenti sperimentano la ricerca tra laboratori e seminari: un ponte verso il futuro

Un’immersione nel mondo della scienza, un viaggio alla scoperta della ricerca e delle sue molteplici sfaccettature. Anche quest’anno, l’IIS Enzo Ferrari di Chiaravalle Centrale ha rinnovato l’appuntamento con la “Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori”, evento di risonanza internazionale tenutosi presso il Campus Universitario “S. Venuta” di Germaneto.

Gli studenti dei diversi indirizzi dell’Istituto, accompagnati dai docenti e dal dirigente scolastico Fabio Guarna, hanno partecipato numerosi all’apertura dell’evento “Sperimenta la ricerca”, un’opportunità unica per osservare da vicino il mondo della scienza e confrontarsi con i protagonisti del settore. Alla giornata ha assistito anche una delegazione di docenti provenienti dal Portogallo, presenti nell’ambito del progetto Erasmus+, simbolo della continua collaborazione internazionale avviata anni fa dall’IIS Ferrari.

Per tutto il corso della mattinata, i giovani studenti si sono distribuiti tra laboratori, momenti seminariali e iniziative promosse dai Dipartimenti di Scienze della Salute, Medicina Sperimentale e Clinica, Scienze Mediche e Chirurgiche, Giurisprudenza Economia e Sociologia. Un’esperienza pratica e coinvolgente, che ha permesso loro di approfondire le conoscenze in vari campi scientifici e di riflettere sulle proprie scelte future.

Al centro di un articolato programma scientifico e divulgativo, il progetto dal titolo “SuperScienceMe” ha sottolineato l’importanza della ricerca come fonte di conoscenza indispensabile per affrontare le attuali sfide della vita quotidiana. Un’esperienza particolarmente stimolante per gli studenti delle classi quinte dell’IIS Ferrari, che hanno avuto l’opportunità di orientarsi e di esplorare le diverse opportunità offerte dal mondo della ricerca e dell’innovazione.

Il dirigente scolastico Fabio Guarna ha espresso grande entusiasmo per il successo dell’iniziativa, sottolineando come tale evento rappresenti un’occasione di crescita e di apprendimento fondamentale per gli studenti, oltre che un modo per stimolare la riflessione sulle scelte future in ambito accademico e professionale.

La “Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori” si conferma, quindi, come un appuntamento imperdibile per l’IIS Enzo Ferrari, un’occasione di confronto, di apprendimento e di crescita per gli studenti, che hanno potuto sperimentare da vicino il fascino e l’importanza della scienza per il progresso umano.