Chiaravalle Centrale, solidarietà ed eleganza su due ruote con il Distinguished Gentleman’s Ride

Stile classico e moto d’epoca si uniscono per la salute maschile e la ricerca sul cancro

All’apice della primavera, il fenomeno globale del Distinguished Gentleman’s Ride farà tappa a Chiaravalle Centrale il prossimo 19 maggio 2024, portando un’ondata di stile e consapevolezza nel cuore della Calabria.

Fondato a Sydney dall’entusiasta Mark Hawwa, l’evento si ispira al personaggio di Don Draper di “Mad Men”, icona di un’eleganza senza tempo e cavaliere di motociclette classiche. Questo raduno non è solo un omaggio alla moda vintage, ma un potente strumento di aggregazione per la comunità motociclistica, con un nobile obiettivo: sostenere la ricerca contro il cancro alla prostata e promuovere la salute mentale degli uomini.

La scelta delle moto è altrettanto selettiva, puntando su modelli che vanno dal Café Racer al Classic Cruiser, inclusi gli eleganti sidecar e le moderne interpretazioni elettriche di design retrò. Con il motore dell’inclusività e della prevenzione a guidarli, i partecipanti del Distinguished Gentleman’s Ride si preparano a percorrere le strade di Chiaravalle Centrale, mostrando che il vero gentiluomo non si distingue solo per il vestito che indossa, ma anche per il cuore con cui sostiene cause di vitale importanza.