Chiaravalle, Donato: “C’è una certa parte politica che utilizza la Casa della salute per attaccarmi”

“Grazie a chi vuole bene alla Casa della salute. Non tutti lo fanno, però. Specialmente chi fa bassa politica. Noi queste persone le supereremo sempre, per il bene della nostra comunità”. Il sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato, interviene sulla querelle che tiene banco in questi giorni in merito alla Casa della salute.

E lo fa puntando il dito contro una precisa parte politica: “Quanto è successo in questi giorni nella nostra cittadina, evidenzia, ancora una volta, che c’è una parte politica, il Partito Democratico, che utilizza l’argomento Casa della salute solo per poter attaccare il sindaco. Nulla più. Così non fanno altro che dimostrare quanto siano lontani dal problema. Il sindaco, invece, agisce in modo totalmente diverso, elogiando i sanitari di questa struttura, perché con le prestazioni erogate e i risultati raggiunti danno lustro non solo alla nostra comunità, ma all’intera Azienda sanitaria provinciale e, come succede spesso anche per la struttura di Pneumologia, a strutture sanitarie di altre regioni”.

Di tutto questo, Donato ne ha parlato il 29 gennaio scorso con il commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro, il generale Antonio Battistini. “In quella occasione – spiega Donato – ho potuto veramente dire al generale quanto bene si riesca ad avere da questa struttura, e se si superano anche le criticità, si può fare ancora molto di più. Battistini ha promesso che sarebbe venuto a Chiaravalle, e così è stato. Abbiamo avuto il piacere di riceverlo, senza fare nessuna passerella. Insieme al generale, c’era il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro, sempre attento ai problemi di Chiaravalle. Battistini e Montuoro hanno potuto constatare l’operato della nostra struttura di Radiologia, quante prestazioni eroga quotidianamente e quanto siano di aiuto alla struttura di Soverato e cosa significhi la Moc per tutta l’Asp di Catanzaro. Hanno potuto toccare con mano la Riabilitazione e parlare con chi oggi fa il facente funzioni di questa struttura, per capire che con una sola figura in più di un Oss si possa fare ancora molto di più”.

Donato aggiunge poi ulteriori dettagli della visita del generale Battistini e del consigliere regionale Montuoro: “Stesso discorso per la struttura di Pneumologia, dove Battistini e Montuoro hanno avuto modo di parlare con tutti gli operatori sanitari e capire che è una struttura che va potenziata. E già lì, nell’immediatezza, si sono attivati alcuni meccanismi per poterla far crescere di più. E così è stato anche per tutti gli altri ambulatori”.

“Ecco l’operazione che io ho voluto portare avanti: avere il commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro e il consigliere regionale a Chiaravalle per capire realmente che questo contenitore importante che c’è va potenziato ulteriormente, per poi essere trasferito in quella che sarà la nuova struttura della Casa della salute. E da sindaco sto davvero insistendo tanto affinché possano partire definitivamente i lavori. In particolar modo – conclude Donato – continuerò a lottare per avere ancora, solo ed esclusivamente, prestazioni di altissimo livello, come accade oggi”.