Chiaravalle, la Questione Meridionale: convegno con Wanda Ferro, Salvatore Curcio e lo scrittore Francesco Pungitore

Un evento di confronto e riflessione per gli studenti dell’IIS Ferrari che prende spunto dalla lettura del romanzo “Mala tempora! Viaggio a Sud”

Sabato 29 aprile alle ore 10.30, presso l’Aula Magna ITIS dell’IIS Ferrari di Chiaravalle Centrale, si terrà un importante incontro sulla Questione Meridionale. Una riflessione che prenderà spunto dalla lettura del romanzo “Mala tempora! Viaggio a Sud” del giornalista e scrittore prof. Francesco Pungitore, ospite dell’iniziativa insieme al Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, on. Wanda Ferro, e al Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, dott. Salvatore Curcio.

L’iniziativa è stata promossa e patrocinata dall’amministrazione comunale di Chiaravalle, dalla Consulta della Cultura e dall’IIS Ferrari.

L’evento sarà moderato dal dirigente scolastico dell’istituto, prof. Fabio Guarna, e vedrà i saluti del sindaco, Domenico Donato, e della presidente della Consulta della Cultura, Teresa Tino. Introdurrà i lavori la consigliera delegata alla Cultura, Pina Rizzo, che darà, poi, la parola al Procuratore Curcio e all’on. Ferro.

Francesco Pungitore, autore del libro, concluderà l’incontro rispondendo alle domande degli studenti e degli ospiti presenti. “Mala tempora! Viaggio a Sud” si propone come uno stimolo alla riflessione e al dibattito sulla Questione Meridionale, senza retorica né vittimismo. Con il suo stile ironico e provocatorio, l’autore ha voluto mettere in evidenza la gravità del divario tra il Nord del Paese e il Mezzogiorno, focalizzando l’attenzione sul dramma dello spopolamento delle aree interne, sullo strapotere criminale, sul malcostume etico e politico, ma anche sul ruolo di chi lotta e “resiste”: i magistrati in prima linea, gli imprenditori che ancora investono con amore e passione, nonostante tutto, nella loro terra, la buona politica che c’è e che ancora prova, con coraggio, a cambiare le cose.

Il Sud, dunque, emerge tra le righe del romanzo come una terra di paradossi e contraddizioni, nella quale c’è ancora speranza, ma che ha bisogno di un immediato cambio di rotta. L’evento rappresenta un’occasione di confronto e discussione per affrontare le criticità e le opportunità del Mezzogiorno, coinvolgendo le Istituzioni e, soprattutto, i giovani, protagonisti del futuro del nostro Paese.