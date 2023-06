Chiaravalle, Laura Catricalà nominata fiduciaria Coni

L’annuncio durante la Giornata Nazionale dello Sport

Laura Catricalà è stata nominata fiduciaria Coni di Chiaravalle Centrale. L’annuncio è arrivato a margine della celebrazione della Giornata Nazionale dello Sport, che si è tenuta a Soverato.

Catricalà, 54 anni, è insegnante elementare presso l’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro”. Diplomata Isef, ha dedicato molti anni della sua carriera al fitness e all’aerobica, sviluppando una profonda conoscenza del settore sportivo.

L’annuncio ha subito ricevuto il plauso di figure di rilievo come Pino Pipicelli, fiduciario Coni di Soverato, e Isabella De Masi, assessore allo Sport di Chiaravalle. Entrambi hanno espresso le loro congratulazioni a Laura Catricalà per l’importante incarico.

Rispondendo all’annuncio, la neo-fiduciaria ha risposto con gratitudine e onore per la fiducia riposta in lei. Inoltre, ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di educazione, un catalizzatore di valori universali positivi e un mezzo per promuovere l’inclusione e l’aggregazione sociale.

“Lo sport non è solo attività fisica, ma un veicolo di benessere psico-fisico e di prevenzione – ha affermato. – È una piattaforma potente per promuovere l’interazione sociale, il senso di appartenenza e l’unità, oltre ad essere un fondamentale strumento educativo. Sono onorata di avere l’opportunità di sostenere e promuovere questi valori nel mio nuovo ruolo”.

La nomina di Laura Catricalà a fiduciaria Coni di Chiaravalle Centrale è un passo importante nel riconoscimento del suo impegno e della sua esperienza nello sport e nell’educazione. Con la sua guida, ci si attende ulteriore attenzione, sviluppo e progresso per lo sport locale.