Chiaravalle, Oliviero Bifulco porta il suo talento all’Accademia delle Muse

Un’occasione unica per gli appassionati di danza di apprendere da un grande talento internazionale

Il prossimo 26 maggio 2024, l’Accademia delle Muse di Chiaravalle Centrale (CZ) ospiterà uno stage di danza classica e moderna con un ospite d’eccezione: Oliviero Bifulco. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per i danzatori locali e gli appassionati di migliorare le loro competenze sotto la guida di un talento riconosciuto a livello internazionale.

Oliviero Bifulco vanta una carriera ricca di successi e formazione di altissimo livello. Ha iniziato il suo percorso nella danza frequentando per sette anni la prestigiosa Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, dove si è diplomato con voti eccellenti nel 2014 sotto la direzione di Frédéric Olivieri. Successivamente, grazie a una borsa di studio, ha perfezionato la sua formazione alla San Francisco Ballet School sotto la direzione di Patrick Armand.

Dopo il diploma, Bifulco ha iniziato a lavorare all’Opera di Bordeaux sotto la direzione di Charles Jude, dove ha interpretato i più grandi titoli del repertorio classico e contemporaneo, come “Schiaccianoci”, “Bella Addormentata” e “Lago dei Cigni”. La sua versatilità e talento gli hanno permesso di eccellere anche in pezzi di coreografi moderni come Prejocaj, Béjart e Kylian.

Il grande pubblico italiano ha conosciuto e apprezzato Oliviero Bifulco grazie alla sua partecipazione al talent show “Amici di Maria De Filippi”, dove è stato notato per la sua sensibilità artistica e il suo eccezionale talento. Da allora, ha intrapreso una carriera freelance, esibendosi in vari eventi nazionali e internazionali e partecipando come insegnante ai più grandi festival di danza.

Oliviero è anche un insegnante affiliato al prestigioso ABT NTC Program, per il quale ha ottenuto il massimo dei voti nei livelli Pre-Primary-Level 3. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio étoile del domani, ed è stato ospite in vari gala di danza, esibendosi davanti a personalità illustri come Carla Fracci.

Tra le sue produzioni più significative, spicca “Can’t Believe the way we flow”, presentata al Teatro Fraschini di Pavia nel 2021, e le coreografie di “Supernova” per quattro soliste del Teatro alla Scala, andata in scena nel 2022. Recentemente, ha rappresentato l’Italia in Thailandia per il 155° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, presentando una sua creazione, “Entrenched conversation”.

L’evento di Chiaravalle Centrale è un’occasione unica per i danzatori di tutte le età di apprendere dai migliori e migliorare la propria tecnica e sensibilità artistica. Per maggiori informazioni e per prenotare, è possibile contattare i numeri 3403406458 e 3409431357.

L’incontro con Oliviero Bifulco promette di essere un momento indimenticabile di crescita artistica e personale per tutti i partecipanti.