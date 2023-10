Chiaravalle, per la Notte dei Normanni una festosa chiusura tra giochi e storia 

La settimana di rievocazioni storiche si è conclusa con un campo medievale ludico e aggregativo

La manifestazione “La Notte dei Normanni”, che ha caratterizzato l’intera settimana chiaravallese con un ricco programma di eventi, ha trovato la sua degna conclusione nell’allestimento di un campo medievale nel piazzale del Liceo Scientifico della città. Più che un vero e proprio palio, l’evento si è trasformato in una grande festa per le famiglie e i bambini che hanno riempito le strade, animando l’atmosfera con risate e gioia.

Gli stendardi del Cervo, del Gufo, del Falco e del Lupo si sono sfidati in una gara che ha avuto il sapore di un gioco più che di una competizione. Grandi e piccini si sono divertiti e coinvolti in un momento ludico e aggregativo che ha reso omaggio al periodo storico normanno, fondamentale per la storia e la cultura del territorio calabrese.

Durante la settimana, il pubblico ha avuto la possibilità di assistere a convegni, cortei e sfilate, oltre a godere della musica dell’epoca, immergendosi completamente nell’atmosfera medievale.

La manifestazione, patrocinata dal Ministero della Cultura, ha rappresentato un importante momento di riflessione sull’importanza della storia normanna, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e la conoscenza del proprio territorio.

Un successo per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Donato e per il consigliere comunale delegato al Turismo, Gianfranco Corrado, che ha personalmente curato ogni dettaglio della “Notte dei Normanni” con la preziosa collaborazione di tante associazioni.