Cimitero chiuso nel catanzarese per tutelare i visitatori dalla invasione di cinghiali

Chiuso momentaneamente il cimitero di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, a causa della presenza di cinghiali.

A darne comunicazione è stato il sindaco, Domenico Giampà: “Abbiamo dovuto chiudere il cimitero comunale per ragioni di sicurezza. Alcuni cinghiali – spiega in un post apparso sui social – continuano ad accedere all’interno dello stesso e la suddetta presenza potrebbe essere causa di pericolo per i visitatori”.

“Sarebbe difficile anche crederci, ma la presenza degli animali la dice lunga sullo stato di emergenza che viviamo. Speriamo in una risoluzione immediata della situazione, confidando in un supporto da parte delle autorità”.