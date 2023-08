Cocaina in auto, 31enne arrestato nel catanzarese

I Carabinieri della Stazione di Sellia Marina (CZ), nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti in occasione della movida della stagione estiva, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo selliese 31enne, sorpreso in possesso di 107 grammi di cocaina, suddivisi anche in dosi.

I militari dell’Arma infatti, notando il 31enne a bordo della propria autovettura all’interno di un terreno, intento ad interloquire con un altro soggetto, hanno deciso di sottoporre ad un accurato controllo i due. Nell’auto dell’uomo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto un involucro in cellophane termosaldato contenente circa 104 grammi di cocaina, 4 dosi del medesimo stupefacente del peso di 3 grammi circa ed una somma in denaro contante pari a 805 euro.

La perquisizione è stata poi estesa anche ad un magazzino di proprietà del medesimo soggetto, in cui sono stati trovati due bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi. In considerazione della ingente quantità di sostanza detenuta, che avrebbe consentito un guadagno nella vendita al dettaglio di circa 5 mila euro, e della modalità di confezionamento frazionato, l’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno quindi esteso il controllo anche all’uomo che era in compagnia dell’arrestato, rinvenendo sulla sua persona ulteriori due dosi di cocaina del peso complessivo di circa 1,2 grammi. Lo stesso è stato quindi segnalato alla Prefettura di Catanzaro, in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, condotto presso i locali della caserma per le formalità di rito, è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.