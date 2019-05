Coltivava canapa indiana in casa, 25enne arrestato

Stamattina la Polizia di Stato di Vibo Valentia, grazie agli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, con il supporto dell’Unità Cinofila dell’U.P.G.S.P., nel corso di mirati servizi per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, in seguito ad una perquisizione in un’abitazione di San Costantino Calabro, ha arrestato A. G., incensurato di 25 anni, colto nella flagranza del reato di produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.

All’interno di una camera, il giovane aveva allestito una cosiddetta “grow-room”, appositamente isolata, ad umidità controllata e con illuminazione intensiva, dove erano coltivate 3 piante di cannabis alte circa 80 cm. La stanza era dotata di essiccatoio, perfettamente equipaggiato e funzionante.

La perquisizione ha consentito di rinvenire anche circa 200 grammi di infiorescenze di cannabis già essiccate. Il giovane pertanto è stata posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.