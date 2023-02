Completate a San Sostene le operazioni di messa in sicurezza della strada di montagna

Oggi a San Sostene sono state completate le operazioni di messa in sicurezza della strada della montagna per consentire il transito veicolare. Infatti, per la forte nevicata dei giorni scorsi erano caduti grossi rami di alberi sulla carreggiata.

Anche i proprietari di animali erano ormai impediti a giungere nei ricoveri in zona montana con rischio per la sopravvivenza degli stessi animali.

Il sindaco Aloisio ringrazia l’ing. Massimo Meda, l’ing. Alessandro Posteraro e tutta la società Eolica Sud, che gestisce il parco eolico di San Sostene, per avere accolto la richiesta del Comune di San Sostene di intervento urgente in aiuto della comunità sansostenese.