Completati i finanziamenti per la Trasversale delle Serre

Oggi i vertici dell’Anas ci hanno comunicato una bellissima notizia, è stato disposto il finanziamento di 128,5 MLN di euro per il lotto Gagliato – Soverato della “TRASVERSALE DELLE SERRE”

Nella giornata odierna, il MIT ha autorizzato l’anticipazione di un ulteriore finanziamento pari a 128,5 milioni di euro per la SS 713 ”Trasversale delle Serre”.

Dopo un iter autorizzativo durato meno di un anno grazie alla sinergia di tutti gli Enti coinvolti, con tali risorse si è raggiunta la completa copertura finanziaria per la realizzazione di tutti i cinque lotti della Traversale, il cui investimento complessivo ammonta a 521 milioni di euro. In questo modo, il Commissario straordinario, Ing. Caporaso potrà avviare le attività negoziali per i lavori su tutta l’arteria.

La Trasversale delle Serre, quindi , dopo più di 50 anni, è tutta finanziata e nei prossimi mesi partirà la gara per il lotto Gagliato Soverato che, insieme al lotto Vallelonga – Vazzano , costituisce la parte più importante del tracciato della Trasversale.

Ci auguriamo che la strada venga completata al più presto e , soprattutto, che venga posta la massima attenzione al tema della sicurezza sia sui nuovi lotti che sul tracciato già esistente.

Il Presidente del comitato

Fioravante Schiavello