Concerto di fine anno all’IC “Tommaso Campanella” di Badolato

Un bellissimo pomeriggio di primavera ha fatto da cornice al concerto di fine anno organizzato dall’Istituto Comprensivo “Tommaso Campanella” di Badolato.

Il cortile della scuola secondaria di primo grado era gremito di genitori, parenti e amici che hanno voluto essere presenti a questo importante appuntamento per i ragazzi e la scuola. L’orchestra dei giovani studenti ha letteralmente incantato il pubblico presente. I giovani musicisti, guidati dai docenti strumentisti Isabella Gallo, Daniela Costa, Procopio Patrizia e Mattia Pirrone, hanno eseguito una serie di brani preparati durante il corso dell’anno scolastico.

A dare il saluto di apertura la dirigente scolastica Susanna Mustari coadiuvata dalla baby sindaca di Badolato, Elisabetta Lentini. In scaletta brani classici e moderni: in apertura l’Inno di Mameli, a seguire Inno alla Gioia, Sway, Yesterday, La Cucaracha, Oh when the saints e l’immancabile Tarantella. Bellissimi e sorridenti i ragazzi incoraggiati dai tantissimi applausi del pubblico.

Uno di loro ha voluto leggere un pensiero per i docenti che li hanno accompagnati durante l’anno scolastico. “Vogliamo ringraziare i nostri professori – scrivono i ragazzi – che ci sono venuti in molte situazioni, cercando di capirci e rendendo la scuola un luogo tranquillo in cui imparare insieme. Ci scusiamo per tutte le volte che non ci siamo comportati come loro ci hanno insegnato ma li ringraziamo per tutto quello che ci hanno trasmesso.

Grazie a loro abbiamo imparato a rapportarci con gli altri e con i loro insegnamenti sono riusciti a risvegliare la nostra fantasia e a trasmetterci il desiderio di imparare sempre cose nuove.” Nel corso della manifestazione sono stati premiati anche i ragazzi che si sono classificati ai primi posti, nelle varie categorie, nei campionati dei Giochi Matematici, curati dalla prof. ssa Cinzia Principe. Inoltre, ha riscosso grande successo la mostra di Arte e Tecnologia curata dalla prof. ssa Codispoti e dal prof. Pantano: in esposizione tutti i lavori, bellissimi, realizzati dagli alunni nel corso dell’anno scolastico e apprezzati anche dalla Dirigente.

A fine giornata, i ragazzi hanno voluto esprimere la loro riconoscenza alla dirigente, ai professori, ai collaboratori, al personale di segreteria: a tutti è stata regalata una rosa rossa come simbolo di affetto e stima. Molto soddisfatta ed emozionata la dirigente: “Questi sono momenti che resteranno per sempre tra i ricordi più belli di ragazzi e genitori. Io voglio ringraziare davvero tutti coloro che hanno reso possibile questo bellissimo evento.

L’offerta formativa del nostro Istituto è molto attenta alle esperienze artistiche e, per il prossimo anno, abbiamo in cantiere molte altre attività e progettazioni. Oggi ho visto i ragazzi con il sorriso sul viso per tutto il tempo: è bello, è così che ci piace vederli. La scuola deve essere gioia e oggi, qui, ne ho vista tanta.

Ho sempre pensato che le arti, nelle loro molteplici forme, possano essere uno strumento eccezionale per facilitare le espressività dei ragazzi e favorire l’inclusione. Suonare uno strumento o realizzare un oggetto artistico permette di esprimere emozionalità che, per altre vie, non riuscirebbero a manifestarsi.

Della nostra orchestra hanno parte anche due ragazzi speciali che costituiscono un valore aggiunto all’armonia del gruppo, un punto di riferimento per i compagni e questa credo che sia la sinfonia più bella che si possa realizzare. In questi casi, quando l’inclusione non è solo uno slogan ma si concretizza ogni giorno, possiamo dire che la scuola ha vinto la sua sfida.

Come hanno scritto i ragazzi sullo striscione in lingua inglese realizzato e dipinto da loro: “Ognuno di noi è una nota, ma solo insieme formiamo una sinfonia”.