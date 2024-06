Concluso con successo l’anno accademico 2023/2024 dell’Università della Terza Età “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato

L’Università della Terza Età “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato, magistralmente diretta dalla Presidente Prof.ssa Sina Pugliese Montebello, ha concluso con successo l’anno accademico 2023/2024.

Durante l’anno sono stati svolti: il corso di storia, tenuto dal Prof. Ulderico Nisticò; il corso d’inglese, tenuto dalla Prof.ssa Karen Van Beek; il corso di scrittura creativa, tenuto dalla Dott.ssa Laura Montuoro; il corso di pittura, tenuto dalla Dott.ssa Eleonora Sala; il corso d’informatica, tenuto dal Prof. Giuseppe Frontera.

Gli incontri culturali del venerdì, presso la Sala Consiliare del Comune di Soverato, hanno coinvolto personalità di spicco del mondo della cultura. Questi eventi hanno rappresentato un’opportunità per gli appassionati di cultura di interagire con esperti e di approfondire le proprie conoscenze.

L’inaugurazione dell’anno accademico da parte dell’Arcivescovo di Lamezia, S. E. Mons. Serafino Parisi, ha aggiunto un tocco di solennità e significato spirituale a questo evento.

Il corso d’informatica, tenuto dal prof. Giuseppe Frontera, si è concluso il 29 maggio e si è svolto presso i moderni laboratori dell’Istituto I.I.S. “Guarasci-Calabretta” di Soverato che rappresentano un’eccellenza nel panorama educativo della regione. Ecco alcuni punti salienti che caratterizzano questi spazi all’avanguardia:

1. Ambiente Innovativo: i laboratori sono progettati per promuovere un ambiente di apprendimento interattivo e stimolante, dove gli studenti possono sperimentare e apprendere attraverso la pratica.

2. Tecnologia Avanzata: dotati di attrezzature tecnologiche moderne, i laboratori permettono agli studenti di lavorare con software e hardware aggiornati, essenziali per un’istruzione informatica contemporanea.

È fantastico vedere come l’Istituto d’Istruzione Superiore “Guarasci-Calabretta” di Soverato si apra al territorio e offra opportunità di apprendimento in collaborazione con l’Università della Terza Età di Soverato. Questa sinergia tra istituzioni educative è preziosa per la comunità locale.

Non è scontato che scuola e territorio collaborino sempre attivamente e, quando questo miracolo si compie, possono nascere momenti di grande valore culturale, sociale ed umano di cui abbiamo bisogno per non perdere e disperdere esempi virtuosi di impegno che valorizzino la nostra regione.

A nome della Presidente e dei docenti, sinceri ringraziamenti vanno al Sindaco di Soverato, Arch. Daniele Vacca, per la concessione della Sala Consiliare, al Dirigente Scolastico, Prof. Vincenzo Gallelli, al Consiglio d’Istituto, al Personale Tecnico e Amministrativo dell’I.I.S. “Guarasci-Calabretta” per aver messo a disposizione dell’Università della Terza Età i laboratori d’informatica e le aule didattiche.

Con gratitudine

Giuseppe Frontera