Consigliere Regionale Mattiani: “Ritirare la mia firma dalla proposta di modifica del Regolamento Interno del Consiglio Regionale”

“Ho deciso di ritirare la mia firma dalla proposta di provvedimento di modificazione del Regolamento Interno del Consiglio Regionale”.

“La riferita proposta di modifica mirava a garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali in circostanze emergenziali, imprevedibili e di urgenza, nonché a consentire ai componenti degli organi di partecipare da remoto, in modalità audio/video, alle relative adunanze, sempre, in circostanze emergenziali, imprevedibili e di urgenza, ad eccezione delle sedute dello stesso Consiglio regionale”.

“Ritengo non vi siano allo stato le condizioni per discutere in serenità della proposta, paradossalmente, di provenienza dai banchi della minoranza”.

“Rimango basito di fronte alle pretestuose accuse rivolte dal gruppo del partito democratico che, evidentemente, incapace di rendersi propositivo nelle sedi Istituzionali, utilizza gli organi di stampa non soltanto per attaccare me Consigliere di maggioranza e quotidianamente presente a lavorare in Consiglio Regionale, ma addirittura per fare opposizione all’opposizione e, nella specie, accusando un galantuomo come il Consigliere di minoranza Dott. Laghi”.

“Continueremo a lavorare nell’interesse dei Calabresi a differenza di chi predica bene, ma che spesso ama starsene comodamente seduto in poltrona lontano da Reggio Calabria”.