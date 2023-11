Continua il tour australiano degli artisti Calabria Sona: grande successo all’Italian Festa di Melbourne

Dopo il Segmento Tarantella Festival ancora festa in musica con Ciccio Nucera – Antonio Grosso – Maddalena Grosso – Davis Muccari

Continua il tour australiano di Calabria Sona con Antonio Grosso, Ciccio Nucera, Davis Muccari e Maddalena Grosso. Dopo la presentazione ufficiale al COASIT – i concerti a Shepparton, Geelong, del Jazz Club di Melbourne e al gala per il “calabrese” dell’anno dell’associazione ACCA Melbourne – i “fantastici 4” si sono esibiti durante il Segmento Tarantella Festival di scena all’Edwardes Lake Park di Reservoir e all’Italian Festa di Melbourne. Il primo appuntamento presso Edwardes Lake Park per il Segmento Tarantella Festival ha ricreato l’atmosfera di una festa di paese. Il programma ha previsto una serie di spettacoli di danza, musica e laboratori durante il giorno e un’offerta gastronomica proveniente da tutta Italia.

Ciccio Nucera, Antonio Grosso, Davis Muccari e Maddalena Grosso hanno presentato brani originali del loro repertorio proponendo un concerto tra tradizione e nuove canzoni che sono ormai diventate dei tormentoni non solo in Calabria. Non è stato difficile vedere, infatti, il pubblico cantare ed entusiasmarsi su brani che evidentemente hanno già varcato i confini del vecchio continente. Fiuri, Tarantella 4 Bassi, Macallè, Ci fazzu i complimenti, la vita di lupu, Virtuoso e via via fino ad alzare il ritmo e far scatenare tutti quanti in una festa di inclusione collettiva. Altri ospiti della giornata di festa gli Omados (Grecia) – The Rustica Project Band con sede a Melbourne -specializzata nell’esecuzione di musica folk calabrese con un tocco pop contemporaneo – Santa Taranta e Salvatore Rossano, un collettivo di musicisti di talento provenienti dal mondo e dalla scena jazz australiana che si uniscono per reinventare la musica popolare del Sud Italia e darle un accento locale. Salvatore Rossano è un musicista, etnomusicologo e compositore di origine italiana.

E’ stata poi la volta della grande performance al Royal Exhibition Building e Museum Plaza di Melbourne dove, per la prima volta, quest’anno si è svolta la storica “Italian Festa” l’evento italiano più importante e rinomato nel Victoria. La Melbourne Italian Festa è un incontro magico in cui si incontrano la comunità italiana e tutti coloro che hanno una passione per la cultura italiana: cibo, vini e birre, musica che fa ballare e un’atmosfera vibrante che urla “La Dolce Vita”.

Una celebrazione di tutto ciò che rende l’Italia così irresistibilmente affascinante. Qui i musicisti di Calabria Sona hanno riscosso un enorme successo, movimentando il nuvoloso pomeriggio australiano con uno show travolgente ed emozionante che ha colpito il numeroso pubblico e alla presenza anche delle più alte cariche istituzionali australiane, dei referenti delle associazioni locali, del sottosegretario italiano Giorgio Silli, dell’ambasciatore Paolo Crudele e del Console generale Hanna Pappalardo.

Il tour australiano di Calabria Sona è organizzato grazie a Segmento Foundation e Segmento Tarantella Festival, Casa Calabria International, Victoria Multicultural Commission (Governo dello Stato del Victoria), Comites Victoria e Tasmania, della Citta’ di Darebin, Città di Shepparton, Città di Tropea e con il patrocinio della Regione Calabria, Federazione dei Club e Associazioni dei calabresi d’Australia.