Controlli dei carabinieri nel soveratese, tre arresti

I carabinieri del NORM hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cinquantunenne di Montepaone poiché gravemente indiziato di appartenere ad una organizzazione malavitosa dedita al traffico di sostanza stupefacenti. In sede di convalida del fermo il GIP di Catanzaro ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

A Davoli i militari della locale stazione hanno tratto in arresto un quarantenne del posto perché colpito da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia emessa dal Tribunale di Catanzaro, quale aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, cui era sottoposto. L’uomo è ritenuto responsabile di aver violato le prescrizioni imposte allo stesso dall’Autorità Giudiziaria.

A Satriano i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 19enne di San Vito perché durante un controllo è stato trovato in possesso di due coltelli con lama di 10 e 8 cm.