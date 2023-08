Controlli strutture balneari a Soverato, facciamo chiarezza

Negli ultimi giorni abbiamo sentito e letto commenti sul controllo avvenuto in una struttura balneare il 25 agosto, controllo che ha provocato sgomento e scalpore nei fruitori, i quali hanno pensato di dare responsabilità al Comune per quanto accaduto.

Il controllo può avvenire anche il 25 agosto, a inizio stagione e fino al giorno previsto per la chiusura della stagione balneare.

Lo sgomento non deve essere provocato dal controllo avvenuto il 25 agosto ma da chi ha creato un disservizio.

Ragazzi/e , giovani o meno giovani se venite fermati a un posto di blocco senza cintura la colpa non è del militare che vi sanziona ma la vostra!

Ogniuno di noi dovrebbe ringraziare chi ogni giorno effettua controlli, perché solo così possiamo migliorarci tutti e arrivare a eliminare tutte le toppe arrangiate negli anni.

I controlli possono e devono essere effettuati quando si ritiene e noi dobbiamo essere in grado di fornire gli atti amministrativi o le autorizzazioni per poter espletare un’attività. Mi sembra doveroso rispondere alle accuse mosse e devo dissentire da chi asserisce che gli stabilimenti balneari, generalizzando, esteticamente sono strutture fatiscenti.

Le strutture balneari della nostra Città sono funzionali con ampi spazi e non possono essere paragonati a stabilimenti di altre mete turistiche.

Alcuni si devono migliorare, altri si devono adeguare alle prescrizioni del Piano Spiaggia e hanno 5 anni di tempo dall’approvazione avvenuta nel 2020, ma è anche vero che i concessionari hanno bisogno di certezze per capire che tipo di investimento fare alla luce della scadenza immediata prevista per il 31/12/2023.

L’amministrazione comunale ringrazia tutti i concessionari, soprattutto chi ha deciso di aprire lo stesso mentre eravamo già in piena stagione estiva, garantendo tutti i servizi, malgrado le tante difficoltà, che saranno da input per tutti noi, per fare meglio.

L’assessora delegata Giusy Altamura