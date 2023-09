Controlli sulla movida a Catanzaro, sequestri e denunce

Proseguono i controlli straordinari del territorio dei Carabinieri del Comando Compagnia di Catanzaro, nell’ambito dei servizi organizzati nei fine settimana per garantire alta vigilanza sui luoghi della movida e sulle principali arterie stradali. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che alla sicurezza stradale.

Nel corso dei servizi, che hanno visto impegnate numerose pattuglie delle Stazioni e della Sezione Radiomobile, è stata costituita una rete di posti di controllo stradali intorno a Catanzaro e nelle adiacenze dei luoghi di ritrovo maggiormente frequentati.

Nel complesso in tutto il weekend i Carabinieri hanno controllato oltre 250 persone e 80 veicoli. Tre denunciati in stato di libertà e numerosi i provvedimenti amministrativi in materia di stupefacenti.

Nell’ambito di tali attività: I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Catanzaro hanno denunciato in stato di libertà due persone, un 30enne catanzarese e un 34enne rumeno residente a Catanzaro poiché sorpresi in Catanzaro alla guida delle proprie autovetture in stato di ebbrezza alcolica. In un caso il tasso alcolemico riscontrato, pari a 1,76 g/l è risultato oltre tre volte il minimo consentito dalla legge.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Catanzaro hanno denunciato, con l’accusa di furto, un 48enne della provincia di Cosenza che, entrato in un esercizio commerciale nell’area sud di Catanzaro, aveva asportato scatolette di cibo per animali senza pagarle. Fermato dai carabinieri, il maltolto è stato restituito all’avente diritto.

I Carabinieri della Stazione di Squillace hanno denunciato un cittadino dell’hinterland poiché trovato in possesso di una piantina di canapa indiana dell’altezza di circa mezzo metro oltre a pochi altri grammi di marijuana già pronta.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, delle Stazioni di Catanzaro Bellamena, Squillace e Pentone hanno segnalato alla locale Prefettura, per inosservanza della normativa sugli stupefacenti (art. 75 DPR 309/90), sette persone trovate in possesso di involucri contenenti “hashish” e “marijuana”.

Poco più di 7 i grammi di sostanze stupefacenti sequestrati. I Carabinieri della Stazione di Squillace, congiuntamente a personale ARPACAL che ha eseguito le misurazioni fonometriche, hanno constatato che un noto villaggio del litorale avevano violato i limiti sonori previsti dalla normativa. È stato interessato l’organo competente – Comune di Squillace – per l’emissione delle relative sanzioni amministrative. Tutti i procedimenti penali vertono nelle fasi delle indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.