Cornetti Conad richiamati per presenza materiale estraneo sulla superficie

La catena di supermercati Conad ha segnalato sul proprio sito internet, dedicato agli avvisi di richiamo dei prodotti, il richiamo in via precauzionale dei cornetti di pasta sfoglia classici, con crema al cioccolato, all’albicocca e con crema pasticcera a proprio marchio.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della “segnalazione di presenza materiale estraneo adeso alla superficie del prodotto” come da dettaglio di seguito riportato: Cornetti classici, in confezioni da 240 grammi (codice EAN 8003170004153); Cornetti albicocca, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046160); Cornetti con crema al cioccolato, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046177); Cornetti con crema pasticcera, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170021433); Cornetti Conad richiamo 24.01.2024.

I cornetti richiamati sono stati prodotti per Conad Società Cooperativa dall’azienda FBF Spa. In via cautelativa, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare i prodotti segnalati.

Conad fa sapere che i consumatori e le consumatrici eventualmente in possesso di una confezione dei suddetti prodotti possono riportarla in qualsiasi punto di vendita della catena, che provvederà alla sostituzione o al rimborso.