Covid-19, registrati in Calabria 301 nuovi contagi e 8 decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 626357 (+301) rispetto a ieri. 821 i guariti. Scendono ancora casi attivi (sono 2.828) e ricoveri: 152 in reparto e 6 in rianimazione. Positività al 10.31%.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4165907 (+2.920).

Catanzaro: CASI ATTIVI 191 (29 in reparto, 6 in terapia intensiva, 156 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 111298 (110874 guariti, 424 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 1584 (72 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1512 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 184928 (183477 guariti, 1451 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 118 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 111 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59388 (59112 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 653 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 628 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 207560 (206649 guariti, 911 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 102 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 84 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 52970 (52774 guariti, 196 deceduti).