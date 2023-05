Covid-19, registrati in Calabria 88 nuovi positivi e 3 decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 636983 (+88) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4339415 (+1.014).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 243 (19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 222 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 114387 (113933 guariti, 454 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 139 (41 in reparto, 2 in terapia intensiva, 96 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 190159 (188638 guariti, 1521 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 44 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 30 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60228 (59941 guariti, 287 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 143 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 132 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 210082 (209147 guariti, 935 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 35 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 28 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53854 (53650 guariti, 204 deceduti).

Si precisa che in riferimento all’area di Crotone, nel report di ieri, per mero errore materiale, sono stati invertiti i dati dei ricoverati in reparto con quelli degli isolamenti domiciliari. Per questo motivo si evidenzia una discrasia tra il bollettino di ieri e quello odierno.