Covid-19, registrati in Calabria 93 nuovi casi e due decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 633331 (+93) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4285392 (+1.828).

Catanzaro: CASI ATTIVI 225 (21 in reparto, 4 in terapia intensiva, 200 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112977 (112537 guariti, 440 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 201 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 171 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 188867 (187365 guariti, 1502 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 19 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60016 (59734 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 100 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 88 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 209583 (208657 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 32 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 30 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53675 (53473 guariti, 202 deceduti).