Dal 16 giugno è “on air” Straordinaria, la nuova hit estiva di Chiara Vescio

STRAORDINARIA, la nuova hit estiva di Chiara Vescio, conferma essere a poche ore dalla sua pubblicazione uno tra i brani più interessanti della prossima estate 2023, uno di quei tormentoni da selezionare nelle playlist e ballare nelle dancefloor. Con STRAORDINARIA, che porta la firma nei testi di Antonio DESO De Sarro (confermandone il sodalizio artistico poiché già songwriter del precedente singolo MARE CHE) e negli arrangiamenti di Erica Cuda, Chiara Vescio esplora il tema dell’empowerment femminile; nelle sue parole fa vivere la quotidianità di una giovane donna che ha vissuto una trasformazione profonda nella sua vita; dopo aver superato sfide e ostacoli, ha preso consapevolezza della sua straordinarietà e ha deciso di liberarsi dai giudizi altrui.

Il ritornello è un vero e proprio inno all’autostima, un groove incalzante che resta in testa già dal primo ascolto, con un gioco di vocalizzi che ne impreziosiscono la produzione finale. È la stessa Vescio a considerare “Straordinaria” come un progetto musicale prodotto con grande cura e passione, grazie alla collaborazione di talentuosi professionisti che hanno compreso il senso del messaggio che lei stessa voleva esprimere e che in modo impeccabile è stato prodotto.

Lei stessa in una recente intervista ha confermato quanto sia prezioso per lei il lavoro di squadra, riconoscendo DISSONANZEstudios “quel porto sicuro dove attraccare con delle idee per poi salpare con dei successi musicali di alta caratura professionale”.

Con quest’ultima produzione discografica, che porta la firma di tutta la squadra di DISSONANZEstudios, Chiara Vescio a 21 anni conferma la sua ascesa artistica nel mondo della discografia professionale, grazie anche alla sua innata unicità canora e alla sua maestria musicale; la sua voce possiede una grinta e una delicatezza uniche, che le permettono di distinguersi grazie alla particolarità del suo timbro vocale.

Ma la carriera di Chiara ha un iter di tutto rispetto: il suo debutto lo si attribuisce all’uscita del singolo “SOLA” nel 2021, brano che ha suscitato grande interesse e apprezzamento da parte del pubblico; nel 2022 Chiara ha pubblicato il suo secondo inedito “MARE CHE”, confermando il suo talento e la sua capacità di emozionare con la sua voce unica; nel 2023 – forte di un affetto artistico e una stima per Pino Daniele (che la stessa Vescio studierà e ne fa argomento di tesi di Laurea), ha pubblicato due cover riarrangiate, caratterizzandole con vocalizzi e interpretazioni uniche; VIENTO ‘E TERRA e TUTTA N’ATA STORIA che risulteranno essere un tributo originale ad una delle massime icone della musica italiana tanto che la stessa Chiara Vescio viene riconosciuta da esperti di caratura nazionale come una delle giovani promesse nel panorama artistico calabrese, pronta a lasciare un segno indelebile nel mondo della musica.

Ma l’impegno artistico di Chiara Vescio per quest’estate è appena iniziato: lei con tutto il suo team sta programmando un calendario ricco di appuntamenti tra i club più prestigiosi della regione e gli eventi più blasonati di questa calda stagione calabrese: la sua “estate straordinaria” ha avuto inizio proprio lo scorso Sabato 17 Giugno al CoolBay di Gizzeria Lido, il locale per eccellenza simbolo della movida estiva calabrese (che da sempre ha investito sulla scena artistica professionale locale, perché sensibile alla promozione dei giovani e talentuosi artisti emergenti) vedendo la stessa Vescio protagonista di una performance unica e originale. Sarà un’estate – questa di Chiara Vescio – sicuramente straordinaria !!