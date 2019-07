Detenzione e spaccio di stupefacenti, tre giovani arrestati

Tre arresti in flagranza di reato e la scoperta di locali utilizzati come deposito di droga sono il bilancio di un servizio straordinario di controllo specifico dei carabinieri della Stazione di San Giovanni in Fiore, coordinati dalla Compagnia di Cosenza.

Due cosentini in trasferta di 29 e 20 anni e un uomo di San Giovanni di 29 anni sono stati sorpresi con un grosso quantitativo di droga pronto per essere immesso sul mercato locale. I militari dell’Arma, insospettiti dalla presenza di un’auto con a bordo due persone non del territorio, hanno deciso di seguirle e osservare i loro movimenti, fino ad arrivare a un magazzino dove ad attenderli vi era il 29enne, già noto.

Da qui il blitz mentre i tre erano all’interno dei locali, nel corso del quale trovati e sequestrati 240 grammi di hashish, 340 grammi di marijuana, parte della quale già suddivisa in dosi contenute in bustine di plastica, 130 grammi di cocaina, nonché due bilancini di precisione e la somma di 540 euro, in banconota di vario taglio. I tre sono ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.