Catanzaro, sabato 4 maggio ritorna l’Isola pedonale su Corso Mazzini: tutte le indicazioni

Per volontà dell’Amministrazione Comunale, ritorna l’isola pedonale del sabato su Corso Mazzini. Il 4 maggio 2024, infatti, il traffico veicolare sarà inibito da piazza Garibaldi (Chiesa del San Giovanni) a piazza Cavour (Questura) dalle ore 17.30 alle 20.30. Per raggiungere il centro storico, la funicolare seguirà gli orari consueti (fino alle 21.00) e sarà garantito il servizio navetta dal parcheggio Musofalo.

In virtù di tale decisione, il Comando di Polizia Municipale – Ufficio Traffico ha emesso una ordinanza con la quale viene disposto quanto segue:

Istituzione del divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati su Corso Mazzini compreso tra piazza G. Garibaldi (San Giovanni) fino a Piazza Cavour dalle ore 16,30 alle ore 20,30 di sabato 04 Maggio 2024;

Istituzione di Area Pedonale nel tratto del Corso Mazzini compreso tra Piazza G. Garibaldi (Chiesa di San Giovanni) fino a piazza Cavour, dalle ore 17,30 alle ore 20,30 di sabato 04 Maggio 2024;

Sarà consentito a i veicoli con a bordo persone disabili, con regolare contrassegno disabili in corso di validità, di raggiungere percorrendo la via Spasari l’a rea d i parcheggio di piazza Prefettura;

Sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini: da via Case Arse a via Discesa Poerio e da via Jannoni a Via Menniti Ippolito (Duomo).

Si ricorda inoltre che – in occasione dell’apertura del “Maggio dell’Arte” prevista per il 3 maggio 2024- è istituita l’isola pedonale (da piazza Grimaldi a piazza Cavour) dalle ore 16.00 alle ore 21.30. La funicolare sarà aperta fino alle 24.00.