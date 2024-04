Diciassettenne scomparso da due giorni: ricerche in corso. L’appello della madre

Momenti di angoscia per una mamma di Lamezia Terme: la signora Alina, dalla scorsa domenica, non ha più notizie del figlio 17enne Donato Massimilla. Il giovane, residente a Nicastro nei pressi di Via Crocifisso, è scomparso nel nulla e la madre, preoccupata, si è rivolta alle forze dell’ordine per dare il via alle ricerche.

Secondo una prima ricostruzione, Donato sarebbe stato avvistato un’ultima volta presso la stazione ferroviaria lametina. Il suo cellulare, invece, è stato localizzato intorno alle 2 del mattino di lunedì nei pressi di Crotone. Poi, il nulla.

Alina ha anche lanciato un appello su Facebook per ritrovare il figlio: “è alto circa un metro e 75 centimetri, ha capelli biondo scuro, occhi verdi, corporatura esile e porta un paio di occhiali in celluloide da vista. Al momento della sua scomparsa indossava un giubbotto verde fluo. Chiedo a chiunque possa averlo visto o possa avere informazioni di contattare immediatamente le autorità competenti. Con il vostro aiuto, spero di poter riabbracciare presto mio figlio“.