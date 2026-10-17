Disabilità gravissima: pubblicato l’avviso dell’Ambito Territoriale Sociale di Soverato. Disponibili oltre 604 mila euro


Il Comune di Soverato, ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, comunica la pubblicazione dell’avviso pubblico per il sostegno alle persone con disabilità gravissima e ai loro nuclei familiari, finanziato con 604.638,48 euro del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, annualità 2022.

La misura prevede l’Assegno di cura e per l’autonomia per dodici mensilità riferite al 2026, con importi di 1.000 o 600 euro mensili, secondo la valutazione multidimensionale. I contributi saranno assegnati previa graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili.

«La pubblicazione dell’avviso rappresenta un passaggio importante per rendere accessibili risorse destinate alle persone con maggiori necessità assistenziali – dichiara Daniele Vacca, sindaco di Soverato, Comune capofila dell’Ambito –. L’obiettivo condiviso con i Comuni dell’Ambito è sostenere le famiglie e rafforzare i percorsi di assistenza nel contesto domiciliare».

I residenti nei 28 Comuni dell’Ambito in possesso dei requisiti potranno presentare domanda entro l’11 novembre 2026, esclusivamente tramite PEC a ambitoterritoriale@pec.soverato.calabria.it, con oggetto “Avviso disabilità gravissime – FNA 2022”.