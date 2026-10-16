Successo a Montepaone Lido per la Giornata della prevenzione: ecco come continuare a prenotare gli screening gratuiti

L’iniziativa, promossa dalla consigliera Francesca Tuccio in sinergia con Asp di Catanzaro e Avis, ha registrato una massiccia affluenza. Attivi i canali del Centro Screening di Lamezia Terme e della sede Avis locale per le prenotazioni permanenti

Montepaone – Grande partecipazione di pubblico ed eccezionale riscontro di adesioni oggi a Montepaone Lido, dove i locali della delegazione comunale hanno ospitato una giornata interamente dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita.

L’evento, fortemente voluto e promosso dalla consigliera comunale Francesca Tuccio, è stato realizzato grazie alla stretta collaborazione tra il Centro Screening di Lamezia Terme, guidato dalla Dirigente Responsabile Dottoressa Annalisa Spinelli, l’Asp di Catanzaro, l’Avis Provinciale di Catanzaro e l’Avis Comunale di Montepaone-Montauro.

La popolazione ha risposto con grande entusiasmo all’appello della prevenzione oncologica. L’accoglienza, l’informazione e la gestione delle numerose prenotazioni sono state curate con grande professionalità ed empatia dalle operatrici del Centro Screening di Lamezia Terme, Anna Misuraca e Cinzia Calignano.

Al loro fianco, hanno offerto un supporto fondamentale Andrea Flocco per l’Avis Provinciale e Lorena Sorbaro, volontaria del Servizio Civile presso l’Avis di Montepaone. Per la sezione Avis locale erano inoltre presenti Salvatore Iannelli e Antonio Cantaffa, a testimonianza del forte legame tra il mondo del volontariato e la tutela della salute pubblica.

Tutti gli organizzatori, le Avis e l’amministrazione comunale hanno espresso la massima soddisfazione per la riuscita dell’evento, rivolgendo un sentito ringraziamento a ogni singolo operatore e volontario che ha reso possibile questo straordinario risultato.

Come continuare a fare prevenzione: i criteri e i contatti

Per dare continuità all’iniziativa, i cittadini che rientrano nelle fasce target della campagna regionale possono continuare a prenotare i test gratuiti.

I criteri stabiliti per l’accesso ai programmi di screening oncologico sono i seguenti:

• Screening del Tumore della Mammella (Mammografia gratuita): Riservato alle donne in età compresa tra i 50 e i 69 anni, da effettuare con cadenza biennale (devono essere trascorsi almeno due anni dall’ultima mammografia).

• Screening del Tumore del Collo dell’Utero (Pap test / HPV test): Riservato alle donne tra i 25 e i 64 anni. Il Pap test è previsto ogni 3 anni (dai 25 ai 29 anni), mentre l’HPV test si esegue ogni 5 anni (dai 30 ai 64 anni).

• Screening del Tumore del Colon-Retto (Ricerca del sangue occulto nelle feci): Riservato a uomini e donne tra i 50 e i 69 anni, da ripetere ogni 2 anni.

Le prenotazioni per mammografie, Pap test e HPV test possono essere effettuate in modo continuativo contattando la segreteria del Centro Screening di Lamezia Terme ai numeri 0968 208983 o 0968 208716 (dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 13:30) oppure tramite email a centroscreening@asp.cz.it.

Inoltre, grazie alla disponibilità del volontariato locale, recandosi direttamente presso la sede dell’Avis di Montepaone-Montauro sarà sempre possibile ricevere informazioni dettagliate sulla prevenzione del tumore al colon-retto ed eventualmente ritirare i kit per il test del sangue occulto nelle feci.