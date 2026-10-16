Le mie speranze

La Speranza nella Provvidenza di Dio è una delle tre virtù teologali assieme a Carità e Fede. Esse devono essere sostenute dalle virtù cardinali, che sono umane: Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza.

Nel caso di cui oggi parliamo, ci servono la Fortezza e la Speranza, e quindi forti dosi di ottimismo. Ora, in breve, vi elenco alla rinfusa alcune cose in cui io, ottimisticamente, spero, e che però, a oggi 16 ottobre 2026, non vedo con i miei occhi e non tocco con le mie mani:

– una riunione della Cabina di regia cultura, nominata il 26 aprile u. s., e della quale nulla si sa;

– una qualsiasi politica culturale della Regione Calabria dal 1970 al 2026; esempio, anno dei Normanni 2027, assedio di Catanzaro 2028;

– il progetto di turismo scolastico che due anni fa mi è stato CHIESTO (io non mi sogno di proporre alcunché alla Regione!) da chi di competenza (si fa per dire), e subito da me fornito, ma non si ebbe la buona educazione di rispondere né sì né no;

– il dosso sul Lungomare;

– il Piano spiaggia, che dal 2020 dorme in un cassetto;

– il completamento della Trasversale delle Serre;

– il lungomare fino a Montepaone;

– la fine dei lavori per le scuole di via Amirante;

– la presentazione del mio libro sulla Parrocchia di Soverato Superiore; e, già che ci siamo, che qualcuno faccia leggere il mio libro di esattamente un anno fa sulla Parrocchia della Marina, che è sparito dalla circolazione;

– il progetto della nuova 106;

– il Ponte sullo Stretto, cui sono favorevolissimo, ma sarei ancora più favorevole se ci passassi sopra io davvero;

– la Biblioteca comunale, o quello che rimane;

– gli Archivi: qui mi fermo, prima di dovermi spiegare meglio;

– il Porto, a proposito del quale siamo solo ai disegnini con solenne cerimonia;

– l’area camper, bene inteso con un ferreo regolamento antiaccampamento;

– eccetera.

Da ieri 15 si aggiunge il megaDEPURATOREgalattico. Spero, con Fortezza, di vederlo in opera. Spes, ultima dea, dicevano i Latini. Fatemi sapere.

Ulderico Nisticò