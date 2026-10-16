Le mie speranze

La Speranza nella Provvidenza di Dio è una delle tre virtù teologali assieme a Carità e Fede. Esse devono essere sostenute dalle virtù cardinali, che sono umane: Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza.
Nel caso di cui oggi parliamo, ci servono la Fortezza e la Speranza, e quindi forti dosi di ottimismo. Ora, in breve, vi elenco alla rinfusa alcune cose in cui io, ottimisticamente, spero, e che però, a oggi 16 ottobre 2026, non vedo con i miei occhi e non tocco con le mie mani:
– una riunione della Cabina di regia cultura, nominata il 26 aprile u. s., e della quale nulla si sa;
– una qualsiasi politica culturale della Regione Calabria dal 1970 al 2026; esempio, anno dei Normanni 2027, assedio di Catanzaro 2028;
– il progetto di turismo scolastico che due anni fa mi è stato CHIESTO (io non mi sogno di proporre alcunché alla Regione!) da chi di competenza (si fa per dire), e subito da me fornito, ma non si ebbe la buona educazione di rispondere né sì né no;
– il dosso sul Lungomare;
– il Piano spiaggia, che dal 2020 dorme in un cassetto;
– il completamento della Trasversale delle Serre;
– il lungomare fino a Montepaone;
– la fine dei lavori per le scuole di via Amirante;
– la presentazione del mio libro sulla Parrocchia di Soverato Superiore; e, già che ci siamo, che qualcuno faccia leggere il mio libro di esattamente un anno fa sulla Parrocchia della Marina, che è sparito dalla circolazione;
– il progetto della nuova 106;
– il Ponte sullo Stretto, cui sono favorevolissimo, ma sarei ancora più favorevole se ci passassi sopra io davvero;
– la Biblioteca comunale, o quello che rimane;
– gli Archivi: qui mi fermo, prima di dovermi spiegare meglio;
– il Porto, a proposito del quale siamo solo ai disegnini con solenne cerimonia;
– l’area camper, bene inteso con un ferreo regolamento antiaccampamento;
– eccetera.
Da ieri 15 si aggiunge il megaDEPURATOREgalattico. Spero, con Fortezza, di vederlo in opera. Spes, ultima dea, dicevano i Latini. Fatemi sapere.
Ulderico Nisticò