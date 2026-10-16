Montepaone, 150mila euro dalla Regione per via Fermi e via della Repubblica

Il Comune rientra nel Piano regionale PRIMI per la piccola viabilità: contributo assegnato per intero, lavori da completare entro il 31 dicembre 2026.

Montepaone ottiene 150.000 euro dalla Regione Calabria per i lavori su via Fermi e via della Repubblica. Il finanziamento arriva con il decreto dirigenziale n. 17296 del 13 ottobre 2026 del Dipartimento Governo del Territorio, Difesa del Suolo e Politiche per la Casa. Il decreto approva il Piano Regionale degli Interventi Micro-Infrastrutturali per le Comunità Locali, il cosiddetto Piano PRIMI.

Il Comune ha ottenuto l’intera somma richiesta. Nella linea “Piccola Viabilità” del Piano, infatti, la Regione ha deciso di finanziare per intero i progetti dei Comuni sopra i mille abitanti. In questa linea il Piano assegna in tutto 30,1 milioni di euro a 206 Comuni calabresi, con risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. In tutta la regione erano arrivate 356 domande ammissibili.

Il Piano finanzia soltanto progetti già pronti per partire, con progettazione esecutiva approvata e di importo non superiore a 150.000 euro. Il Comune di Montepaone ha candidato l’intervento su via Fermi e via della Repubblica, due arterie importanti per la viabilità quotidiana di residenti e visitatori.

I tempi sono stretti. Le spese vanno sostenute e pagate entro il 31 dicembre 2026, termine che il decreto definisce perentorio.

«Questo finanziamento ci permette di intervenire su due strade che i cittadini percorrono ogni giorno», dichiara il sindaco Mario Migliarese. «Abbiamo presentato un progetto pronto e lo abbiamo visto finanziato per intero. Ora l’impegno è aprire il cantiere al più presto e chiudere i lavori nei tempi fissati dalla Regione».