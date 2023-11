Disperso in mare dopo essersi tuffato, 45enne ritrovato senza vita

È stato ritrovato senza vita il corpo del 45enne che dal pomeriggio di ieri era disperso in mare nel Cosentino. È accaduto ieri a Belmonte Calabro, sulla costa tirrenica.

Da quanto si è appreso, l’uomo era in spiaggia con la moglie quando si è tuffato in acqua. Dopo poco, la moglie non vedendolo tornare, si è allarmata e ha chiamato i soccorsi.

Da ieri sono state avviate le ricerche e stamattina, attorno alle 6, sulla spiaggia di Belmonte è stato ritrovato il corpo senza vita dell’uomo. (Foto di repertorio)