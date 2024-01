Docente dell’Unical nel Ranking Mondiale della Ricerca “Best Universities in the World”

Il rappresentante degli studenti Daniele Novello, del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria, si congratula con il Prof. Marcello Maggiolini per il prestigioso posizionamento (e riconoscimento) ottenuto nel recente Ranking Mondiale della Ricerca “Best Universities in the World”, stilato da Research.com.

Il docente, infatti, si è posizionato al primo posto tra i professori e ricercatori dell’Unical.

«Il Prof. Maggiolini – evidenzia Novello – ha dimostrato eccezionale impegno e dedizione nel suo lavoro, contribuendo con la sua ricerca di alta qualità a posizionare l’Università della Calabria su scala globale.

La sua classificazione nel Ranking non solo riflette l’eccellenza della sua attività scientifica, ma anche il suo impatto positivo sulla comunità accademica e scientifica».

Il rappresentante del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione é orgoglioso di far parte di un ambiente accademico che promuove e sostiene l’innovazione e l’eccellenza nella ricerca.

«Il Prof. Maggiolini – dice ancora Novello – non solo ha contribuito attivamente alla costituzione del nuovo Corso di Laurea in Medicina (di cui è coordinatore) ma ha anche ispirato generazioni di studenti con la sua passione per la ricerca e il suo impegno per l’eccellenza accademica.

La sua presenza nella comunità accademica dell’Unical è un motivo di vanto per tutti gli appartenenti che sono certi di come il Prof. Maggiolini, persevererà nella sua opera di ispirazione e guida all’ascesa del mondo scientifico all’interno della comunità accademica dell’Unical».

Novello conclude: «Congratulazioni al Prof. Maggiolini. La sua leadership e il suo contributo continuo all’ambito scientifico continueranno a costituire motivo di ispirazione per tutta la comunità».